fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесситам рассказали, где есть в наличии защитные маски: список аптек

Одесситам рассказали, где есть в наличии защитные маски: список аптек

Маски в одесских аптеках начали исчезать задолго до объявления официального карантина.

Впрочем, в ряде фармацевтических учреждений их еще можной найти.

Об этом сообщила на странице в Facebook директор гордепартамента предоставления админуслуг Евгения Абрамова.

По ее данным, медицинские маски есть в наличии в сети аптек коммунального предприятия “Одесфарм” по таким адресам:
📌 Аптека №1, ул. Мясоедовская, 32, (МЛ №1), 788-28-72, 788-10-03
📌Аптека №2, ул. Дворянская, 10, (центр Резника), 788-09-06
📌Аптечный пункт №1, ул. Жуковского, 30 (Медицинский центр КП), 722-51-33
📌Аптечный пункт №2, ул. Космонавтов, 11/13, (ПБ №7), 709-95-69
📌Аптечный пункт №4, пр-т. Добровольского, 67, (ДМП №2), 706-43-56
📌Аптечный пункт №5, ул. Паустовского, 21 (ЖК №14), 770-93-17
📌Аптечный пункт №6, ул. Левитана, 62, (ЦПМСД №4), 788-28-97
📌Аптечный пункт №7, ул. Краснослободская, 36, 783-13-10
📌Аптечный пункт №9, ул. Торговая, 29/31, (ЦПМСД №14), 788-97-98
📌Аптечный пункт 10, пер. Обсерваторный, 8, (ЦПМСД №2), 788-92-15
📌Аптечный пункт №11, ул. Болгарская, 38, (МП №1), 793-90-92
📌Аптечный пункт №12, ул. 43 Линия, 17 (ЦПМСД №18 амбулатория), 771-04-43
📌Аптечный пункт №13, ул. Ак. Картавого, 2, (ЦПМСД №10), 788-17-75
📌Аптечный пункт 15, ул. Ак. Филатова, седьмой, (ДМП №6), 796-95-10
📌Аптечный пункт №16, ул. Академическая, 14 (ЖК №5), 702-72-05
📌Аптечный пункт №17, ул. Ат. Чепиги, 54, (ЦПМСД №7), 788-10-04
📌Аптечный пункт №18, ул. Давида Ойстраха, 7, (ЦПМСД №28), 771-14-13

В комментраиях одесситы отмечают, что стоимость одной маски – около 24.50

Напомним, что с 17 марта в общественном транспорте Одессы требуют ездить исключительно в масках.

Фото: openmedia.io

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить