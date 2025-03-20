В 2025 году российские агрессоры применяют новую тактику атак на город – ударные беспилотники собираются над морем в большие группы, а затем все вместе атакуют одну цель.

Но 20 марта враг добавил к своим действиям новые элементы, позволяющие обходить противовоздушную оборону. Теперь Шахеды заходят на цель на большой высоте, до которой не может добраться оружие мобильных огневых групп, защищающих небо города. И уже над целью дрон почти вертикально падает вниз.

Об этой новой тактике сообщил военный эксперт Александр Коваленко, кстати, сам проживающий в Одессе.

«Это была, пожалуй, самая массовая атака по Одессе за 3 года. Россияне использовали новую тактику: помимо накопления дронов в море, они запускают БПЛА на высоте более 2 км, где сбить их практически нереально, МОГ туда не достают», — написал он в своем блоге.

«С высоты 2 км дрон резко снижается и заходит на цель, что очень влияет на точность. То есть это просто террор ради террора. Такие налеты — чистые убийства, разрушения и устрашения», — добавил эксперт.

В Одесской областной военной администрации сообщили, что в Одессе пострадали три человека, среди них несовершеннолетняя девушка.

В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары, повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов.

Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.