Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области снимают ограничения на движение фур

В Одесской области снимают ограничения на движение фур

Начиная с 25 сентября ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток на дорогах Одесской области будут отменены.

Совместный приказ подписали глава областной военной администрации Олег Кипер и командующий оперативно-стратегической группировки войск «Одесса».

Речь идет о фурах весом более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн.

Отметим, что пропуска на движение по территории Одесской области в комендантский час, выданные до 25 сентября, продолжают действовать. Кроме того, Одесская ОВА будет продолжать выдавать соответствующие пропуски.

«Предприятия, занимающиеся перевозкой зерновых, масличных и других грузов могут обратиться в Одесский ОВ для консультации и последующего получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20», — сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, в Одесской области установлены современные системы взвешивания авто в движении (WIM).

Система WIM не только фиксирует перегрузку, но и собирает и структурирует данные о трафике на конкретных участках автомобильных дорог. Это позволяет проводить анализ транспортного потока и внедрять необходимые меры для улучшения инфраструктуры и безопасности дорожного движения.

Подобные системы WIM уже успешно функционируют на других автодорогах Одесского региона, в частности на трассах М-05 Киев — Одесса (на мосту через Хаджибейский лиман), Н-33 Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши и Т-16-27 КПП «Августовское» — Тарутино – Арциз – Сарата, дороге М-15 Одесса — Рени.

За нарушение габаритно-весовых норм действуют такие штрафы:

  • от 5% до 10% – 8500 грн;
  • от 10% до 20% – 17000 грн;
  • от 20% до 30% – 34000 грн;
  • более 30% установленной нормы – 51000 грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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