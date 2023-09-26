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Под Одессой столкнулись Lexus и Volvo: пострадали трое маленьких детей

Под Одессой столкнулись Lexus и Volvo: пострадали трое маленьких детей

В Усатово Одесского района одесситка на «Lexus» не пропустила «Volvo». В результате столкновения автомобилей, травмы получили четверо людей, из них трое — дети.

Авария произошла около 12 часов 25 сентября на перекрестке улиц Грушевского, Чкалова и 1-я Водопьянова, сообщили в полиции Одесской области.

Lexus с 33-летней одесситкой за рулем выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Volvo под управлением 40-летнего жителя Усатова, который ехал по главной дороге.

дтп в Усатово

 

В результате ДТП травмировались водитель «Volvo» и двое его детей в возрасте семи и восьми лет, а также четырехлетний сын водителя «Lexus». Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Водитель «Lexus» не пострадала.

дтп в Усатово

Оба водителя были трезвые.

Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.


дтп в Усатово

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Редакция ПРОФИЛЬ

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