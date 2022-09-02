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Внимание, мошенники: как вместо помощи не лишиться денег?

Внимание, мошенники: как вместо помощи не лишиться денег?

Различные виды денежной помощи сейчас можно оформить онлайн. С одной стороны, получать помощь через интернет удобно, так как никуда не надо ехать. Но с другой стороны, это небезопасно, так как есть риск «познакомиться» с аферистами.

Мы уже рассказывали, как подать заявку на помощь от международных организаций на сайте и как проверить статус этой заявки.

Тем не менее, не следует забывать, что с начала войны широкую деятельность развернули не только волонтеры, но и онлайн-мошенники. Они представлялись волонтерами, которые якобы собирают деньги на помощь ВСУ, а также предлагали «транспортные услуги» переселенцам.

Теперь у мошенников новая схема: они выступают от имени различных международных организаций (ООН, Красного Креста и т. п.), обещая «компенсации» и «финансовую помощь» якобы «за счет конфискованных активов рф». Для этого они выманивают данные банковских карточек, которые надо указать при регистрации на поддельных сайтах. После этого аферисты могут похитить деньги.

Специалисты по кибер-преступлениям советуют:

  • пользоваться только официальными источниками информации;
  • не вводить реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных веб-сайтах;
  • если данные платежной карты были введены на мошенническом сайте ошибочно, следует ее заблокировать с помощью «горячей» линии банка или через интернет-банкинг.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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