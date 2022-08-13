Как получить гуманитарную помощь от волонтеров?

Мы уже рассказывали, как подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций на сайте «єДопомога». Но на этом же сайте можно подать заявку и на получение гуманитарной помощи от волонтеров, информирует Министерство соцполитики.
Если вам необходимы продукты питания, средства гигиены, лекарства, бытовые предметы, нужно зайти в интернет на платформу edopomoga.gov.ua и выбрать направление «Отримання та надання волонтерської допомоги», затем зарегистрироваться и заполнить заявку на помощь.
Когда благотворитель выберет вашу заявку или заказ, вы получите электронный код на приобретение товаров (в случае помощи через интернет) или вам позвонят из контакт-центра для уточнения сведений и передадут ваши контакты благотворителю.
Если вы не пользуетесь компьютером и у вас нет смартфона, попросите о помощи детей, внуков или соседей.
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Фото: Город Х