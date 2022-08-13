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Как получить гуманитарную помощь от волонтеров?

Как получить гуманитарную помощь от волонтеров?

Мы уже рассказывали, как подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций на сайте «єДопомога». Но на этом же сайте можно подать заявку и на получение гуманитарной помощи от волонтеров, информирует Министерство соцполитики.

Если вам необходимы продукты питания, средства гигиены, лекарства, бытовые предметы, нужно зайти в интернет на платформу edopomoga.gov.ua и выбрать направление «Отримання та надання волонтерської допомоги», затем зарегистрироваться и заполнить заявку на помощь.

Когда благотворитель выберет вашу заявку или заказ, вы получите электронный код на приобретение товаров (в случае помощи через интернет) или вам позвонят из контакт-центра для уточнения сведений и передадут ваши контакты благотворителю.

Если вы не пользуетесь компьютером и у вас нет смартфона, попросите о помощи детей, внуков или соседей.

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Фото: Город Х

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Редакция ПРОФИЛЬ

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