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Помощь пострадавшим во время войны: кому и сколько выплатят?

Помощь пострадавшим во время войны: кому и сколько выплатят?

Чем дольше длится агрессия россии против Украины, тем больше пострадавших среди защитников Родины и мирного населения. Часть украинцев, несмотря на опасность, продолжают выполнять свои обязанности. Это госслужащие, сотрудники коммунальной сферы, медработники, водители, железнодорожники, журналисты.

Защитить людей, пострадавших в результате военных действий при исполнении служебных обязанностей, призван новый законопроект №7353. Депутаты уже одобрили его в первом чтении.

В частности, законопроектом предлагается выделять единоразовую помощь указанным лицам или членам их семей:

1.В случае гибели (смерти), наступившей в результате ранения (контузии, травмы) – 1 миллион гривен;

2.При установлении инвалидности, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы):

  • I группа – 800 тысяч гривен;
  • II группа – 500 тысяч гривен;
  • III группа – 200 тысяч гривен.

3.При потере трудоспособности из-за ранения (контузии, травмы) без установления инвалидности – 100 тысяч гривен.

К членам семей погибших (умерших) работников относятся родители, один из супругов, дети, иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

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Коллаж РБК-Украина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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