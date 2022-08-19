Помощь пострадавшим во время войны: кому и сколько выплатят?

Дорога к войне — предупреждения США вызывали сомнения: знаменитая статья The Washington Post «Одесская Жизнь» предлагает своим читателям перевод знаменитой статьи американской газеты The Washington Post о том, какие события на высшем уровне предшествовали вторжению россии в Украину, как вели себя мировые лидеры и как пытались предотвратить войну. ПОДРОБНЕЕ

Детство-2022: одесситам напомнят об убитых рашистами маленьких украинцах (фото) В Одессе перед зданием областной военной администрации (ОВА) на проспекте Шевченко появится инсталляция под названием «Детство-2022» в память о маленьких жертвах этой страшной войны, сообщает пресс-служба ОВА. ПОДРОБНЕЕ

Война в Украине: какова обстановка на утро 177-го дня Сегодня, в пятницу, 19 августа 2022, начались сто семьдесят седьмые сутки с начала войны в Украине с вероломно вторгшимися на ее территорию путинскими нацистами.

О ситуации на фронтах на утро этого дня докладывает Генштаб ВСУ. ПОДРОБНЕЕ