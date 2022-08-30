Помощь от международных организаций: почему ее могли не выплатить?

С конца мая 2022 года украинцы имели возможность отправлять заявки на помощь от международных организаций через социальную платформу «єДопомога».

«Одесская жизнь» уже рассказывала, как подать заявку на получение денежных выплат онлайн через «єДопомога». Для этого нужно было заполнить персональные данные и указать IBAN (международный номер банковского счета).

Данные, которые вы указывали при заполнении, проверяются на основе данных из госреестров. Уже проверенные заявки передают международным организациям, которые принимают решение по выплатам на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для таких выплат.

Но если вы оформили заявку, но выплат еще не получили, через «єДопомога» можно проверить статус заявки.

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Как проверить статус заявки?

Перейдите на сайт «єДопомога» и выберите категорию «Выплаты от международных организаций»;

Нажмите кнопку «Проверить статус заявки»;

Укажите необходимые данные: идентификационный код, тип документа и его номер.

Перед вами появится статус заявки.

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Фото minfin.com.ua