Мэр Одессы Труханов отправил подчиненных на остров в Индийском океане

В Мобасе чиновники во главе с и.о. заместителя мэра Олегом Брындаком пробудут 12 дней, до 22 января, сказано в распоряжении мэра Одессы от 6 января.

Цель поездки – участие в торжественной церемонии заключения договора об установлении партнерских отношений между Одессой и Момбасой и проведение переговоров о развитии дальнейшего сотрудничества.

Напомним, делегация из Момбасы посетила Одессу в октябре. В планах двух городов развивать туристические, культурные, торговые и экономические связи.

Момбаса второй по величине город Кении, население которого составляет более 1 миллиона человек. Своего рода экономическая столица страны; крупный морской порт, второй по величине в Африке (после Кейптауна, ЮАР). Расположен на коралловом острове Момбаса в Индийском океане и соединён с материком несколькими дамбами.

Фото: Джет Тревел