Операція з підняття танкера Delfi: розпочалась активна фаза (оновлюється)

Сьогодні, 25 липня, о 15:00 розпочалася активна фаза підняття танкера Delfi.
Про це з місця події передає наш кореспондент.
Уже був сигнал від буксира, що під час минулого підняття означало початок активної фази в операції. Водолази покинули судно Delfi.
Буксири запустили двигуни й почали рух поблизу танкера.
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Нагадаємо, вчора була чергова спроба підняти судно з мілини, однак в ході операції виникли технічні труднощі і роботи продовжено до сьогодні. Також вчора зранку стався масштабний витік нафтопродуктів з Delfi. Сьогодні від ранку тривала підготовка до підняття.
Фото: Артем Виноградов