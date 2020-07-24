В Одессе началась очередная попытка поднять танкер Delfi – прямая трансляция (видео)

Трансляцию процесса на своей странице в Фейсбук ведет Одесский бизнесмен Андрей Ставницер. Его буксирная компания P&O Maritime Ukraine принимает участие в операции. На странице компании тоже есть трансляция.

Также на месте события находится корреспондент “Одесской жизни”.

“К танкеру подошли буксиры. Также установлен дополнительный ряд бонов вокруг затонувшего танкера, чтобы по время операции не допустить сильного загрязнения воды”, – передает наш корреспондент.

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К Delfi подходит один из двух буксиров, которые попробуют сдернуть танкер с волнореза. Это P&O Balqis, он мощнее, чем… Gepostet von Stavnitser Andrey am Freitag, 24. Juli 2020

Фото: Артем Виноградов