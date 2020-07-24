Новости Одессы и Одесской области

В Одессе началась очередная попытка поднять танкер Delfi – прямая трансляция (видео)

В Одессе началась очередная попытка поднять танкер Delfi – прямая трансляция (видео)

В Одессе началась очередная попытка убрать затонувший у пляжа “Дельфин” танкер Delfi. 

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Трансляцию процесса на своей странице в Фейсбук ведет Одесский бизнесмен Андрей Ставницер. Его буксирная компания P&O Maritime Ukraine принимает участие в операции. На странице компании тоже есть трансляция.

Также на месте события находится корреспондент “Одесской жизни”.

“К танкеру подошли буксиры. Также установлен дополнительный ряд бонов вокруг затонувшего танкера, чтобы по время операции не допустить сильного загрязнения воды”, – передает наш корреспондент.

Новость обновляется…

 

К Delfi подходит один из двух буксиров, которые попробуют сдернуть танкер с волнореза. Это P&O Balqis, он мощнее, чем…

Gepostet von Stavnitser Andrey am Freitag, 24. Juli 2020

Фото: Артем Виноградов

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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