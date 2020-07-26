Підіймання танкера Delfi: в Одеській облдержадміністрації пообіцяли новий план підйому

Щоби якнайшвидше прибрати танкер з пляжу, в Одесі скликали екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій.

Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

– Чергова спроба судновласника підняти танкер Делфі завершилася невдачею. Буксири виявилися технічно неспроможними повернути судно на рівний кіль. На роботи підрядної організації завершені.

Адміністрація морських портів України має негайно отримати право на ліквідацію цього брухту з акваторії Одеси, а судновласник має відмовитись від права на підйом судна та передати повноваження АМПУ, – зазначив Куций.

Для вирішення питань з підійманням танкера Максим Куций скликав екстрену позачергову комісію з надзвичайних ситуацій в Одеській обласній державній адміністрації. Питання подальшої роботи з танкером вирішуватимуть сьогодні, 26 липня.

– Днями оприлюднимо наш спільний з Міністерством інфраструктури України план підйому. Всі деталі — згодом. Безапеляційно, АМПУ в найкоротші терміни повинна взяти на себе реалізацію ліквідації та прибирання танкера з міського пляжу, – додав очільник ОДА.

Фото: Одесская жизнь