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Верил в нашу Победу: в Подольском районе простились со своим земляком, защищавшим Украину

Верил в нашу Победу: в Подольском районе простились со своим земляком, защищавшим Украину

Кровавая российско-украинская война ежедневно обрывает жизни верных сыновей и дочерей украинского народа. В воскресенье, 11 февраля, в селе Мардаровка Подольского района Одесской области провели в последний путь погибшего на фронте военнослужащего Владислава Теменюка.

Как рассказали на странице Куяльницкой сельской объединенной громады в Facebook, защищая свободу и независимость Украины, Герой, которому навсегда осталось 25 лет, всегда верил в нашу страну, ее людей и в Победу.

На церемонии прощания, помимо родных и побратимов погибшего, присутствовали заместитель Куяльницкого сельского головы по экономическим вопросам София Ходюк, представители Куяльницкого сельского совета и Подольской РВА. Склонив головы в скорби, они становились на колени и возлагали цветы перед траурной процессией.

Прощание с погибшим Героев в Подольском районе Одесской области

Владислав Теменюк – уроженец села Мардаровка. Здесь же он окончил школу в 2015 году.

27 апреля 2018 года юноша был призван на срочную службу, служил в Днепропетровской области. В 2019-2021 гг. участвовал в ООС. 23 апреля 2022 мобилизован на военную службу. Был женат.

Боец погиб 3 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Работино на Запорожском направлении фронта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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