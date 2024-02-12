Верил в нашу Победу: в Подольском районе простились со своим земляком, защищавшим Украину

Как рассказали на странице Куяльницкой сельской объединенной громады в Facebook, защищая свободу и независимость Украины, Герой, которому навсегда осталось 25 лет, всегда верил в нашу страну, ее людей и в Победу.

На церемонии прощания, помимо родных и побратимов погибшего, присутствовали заместитель Куяльницкого сельского головы по экономическим вопросам София Ходюк, представители Куяльницкого сельского совета и Подольской РВА. Склонив головы в скорби, они становились на колени и возлагали цветы перед траурной процессией.

Владислав Теменюк – уроженец села Мардаровка. Здесь же он окончил школу в 2015 году.

27 апреля 2018 года юноша был призван на срочную службу, служил в Днепропетровской области. В 2019-2021 гг. участвовал в ООС. 23 апреля 2022 мобилизован на военную службу. Был женат.

Боец погиб 3 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Работино на Запорожском направлении фронта.

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