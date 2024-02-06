Две громады Одесской области провели в последний путь своих земляков, погибших за Украину

Пограничник, старший сержант Владимир Власов достойно воевал за независимость Украины. 29 декабря 2023 года на передовой в Донецкой области он получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В 2019 году Владимир Власов начал военную службу в Измаильском пограничном отряде в отделе пограничной службы Рени. В конце 2021 года Владимира направили служить в Белгород-Днестровский пограничный отряд, там он проходил службу в составе пограничной комендатуры быстрого реагирования.

С июня 2023 года по август 2023 года вместе с побратимами выполнял боевые задачи на Востоке Украины. С августа 2023 года его перевели для дальнейшей службы в Краматорский пограничный отряд.

«Сослуживцы всегда только положительно отзывались о Владимире. Он всегда был готов прийти на помощь и поддержать. Память о нем будет жить в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Герою навсегда останется 25 лет.

Прощание с погибшим и отдание воинских почестей прошло в Рени. Провести защитника в последний путь пришли родные, близкие, знакомые и побратимы из Белгород-Днестровского и Измаильского пограничных отрядов.

Болградская громада провела в последний путь Андрея Стельяновича Чобану, уроженца села Оксамитное.

Отдать дань уважения Герою, командиру взвода Национальной гвардии Украины, в рядах которой Андрей мужественно защищал Родину от врага, собрались родные, друзья, односельчане, побратимы, представители власти.

Слова глубокой благодарности родителям за сына, свои искренние соболезнования родным выразили староста села Оксамитное Василий Чернев. Он отметил, что гордится тем, что нес службу рядом с таким человеком как Андрей Чобану, который награжден орденом «За мужество» III степени.

В знак уважения гроб с телом Андрея Чобану собратья-нацгвардейцы пронесли из его родного Оксамитного до болградского кладбища на руках.

Напомним, завтра, 7 февраля, жители Ананьевской громады проведут в последний путь 21-летнего земляка Вячеслава Каушана, погибшего в бою под Бахмутом.