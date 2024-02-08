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Герой из Одесской области погиб, спасая жизни собратьев на Херсонщине

Герой из Одесской области погиб, спасая жизни собратьев на Херсонщине

Любашевская громада провела в последний путь своего земляка Тимофея Букура, погибшего во время эвакуации личного состава с левого берега Днепра. Защитнику навсегда осталось 25 лет.

Как рассказали в Любашовской громаде, командир 3-го отделения плавсредств звена десантных катеров, старшина Букур Тимофей Николаевич погиб 2 февраля 2024 года в районе населенного пункта Садовое Херсонской области.

По словам командира и собратьев, которые присутствовали на церемонии прощания, Тимофей в этот день спас много жизней, переправляя десант и военнослужащих катером с левого берега Днепра на определенные позиции, осуществив 39 успешных рейсов. Последний 40-ой — стал смертельным.

Героя похоронили вчера, 7 февраля, на Аллее Славы на кладбище в поселке Любашевка. Отдать дань уважения и склонить головы перед павшим Защитником пришли односельчане, родные, военные, духовенство и руководство громады.

Ранее в Ананьевской громаде попрощались с погибшим воином Вячеславом Каушаном, который воевал под Бахмутом и считался пропавшим без вести.

Также «Одесская жизнь» рассказывала о гибели на фронте известного силача Александра Билоконя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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