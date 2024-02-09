Защитник Украины с Балтщины отдал жизнь на Авдеевском направлении

Александр в течение 11 лет учился в Березовской ООШ I-III ступеней. После окончания школы поступил в Одесскую академию сухопутных войск, которую закончил в 2022 году со званием лейтенанта.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Александр мужественно защищал родную землю.

Он был ответственным, активным и целеустремленным юношей, который с раннего детства мечтал стать военным офицером. Настойчиво шел к своей цели, самостоятельно шел к своей цели.

Трудовой и ученический коллективы Березовского лицея выражают искренние соболезнования и разделяют горе родителей Шаповал Алены Васильевны, Шаповала Романа Юрьевича и членов их семьи.

Вечная память Герою!