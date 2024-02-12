Вірив у нашу Перемогу: у Подільському районі попрощалися зі своїм земляком, який захищав Україну

Як розповіли на сторінці Куяльницької сільської об’єднаної громади у Facebook, захищаючи свободу та незалежність України, Герой, якому назавжди залишилося 25 років, завжди вірив у нашу країну, її людей та Перемогу.

На церемонії прощання, крім рідних та побратимів загиблого, були присутні заступник Куяльницького сільського голови з економічних питань Софія Ходюк, представники Куяльницької сільської ради та Подільської РВА. Схиливши голови в скорботі, вони ставали навколішки і покладали квіти перед траурною процесією.

Владислав Теменюк – уродженець села Мардарівка. Тут же він закінчив школу у 2015 році.

27 квітня 2018 року юнак був призваний на термінову службу, служив у Дніпропетровській області. У 2019-2021 роках. брав участь у ООС. 23 квітня 2022 року мобілізований на військову службу. Був одружений.

Боєць загинув 3 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине на Запорізькому напрямку фронту.

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