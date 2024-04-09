Новости Одессы и Одесской области

Вечером 9 апреля в Одессе прозвучали взрывы: сообщается о «прилете»

Вечером 9 апреля в Одессе прозвучали взрывы: сообщается о «прилете»

Не успела «Одесская жизнь» рассказать о последствиях сегодняшней атаки баллистической ракетой Одесской области, как вечером вторника, 9 апреля 2024 года, одесситы снова услышали громкий вой сирены, призывающей немедленно бежать в укрытия. И спустя всего лишь несколько минут город сотрясли несколько сильных взрывов.

Сначала мониторинговые Телеграм-каналы сообщали об активности вражеской авиации в акватории Черного моря и большой вероятности пуска ракеты воздушного базирования. Позже стало известно, что пуск ракеты (предположительно Х-59) состоялся.

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Также сообщалось о цели в сторону Затоки-Черноморска. Тем не менее, громкие взрывы услышали и в Одессе, в частности, в южной части города.

Сейчас в пригороде Одессы поднимается густой дым. Является ли он результатом «прилета» либо работы нашего ПВО, на данный момент неизвестно. Военные, как обычно, предоставят официальную информацию немного позже.

UPD: Предварительно, есть «прилет».

Отбой воздушной тревоги прозвучал в 19:57.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

Напомним, поздним вечером 6 апреля, российские террористы выпустили в сторону Одессы баллистическую ракету, направив ее на припортовую инфраструктуру.

В результате возник пожар, пострадали административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий – у нее диагностировали акубаротравму.

Также не следует забывать и о высокой угрозе воздушных ударов и провокаций завтра, 10 апреля, в день 80-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков. В этой связи в городе будут усилены меры безопасности, а возле Аллеи Славы будет ограничено движение общественного транспорта.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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