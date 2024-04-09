10 апреля в Одессе усилят меры безопасности и изменят маршрут двух автобусов: есть угроза ударов и провокаций

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Мемориалы в честь освободителей Одессы и прилегающую территорию проверят взрывотехники, после чего вход туда организуют через пропускные пункты.

Также временно будет ограничено движение общественного транспорта возле Аллеи Славы.

С 6:00 до 20:00 конечные остановки маршрутов № 203 и 233 перенесут из парка Шевченко в район пересечения Лидерсовского бульвара и Базарной улицы (конечная остановка троллейбусного маршрута № 3).

Как отметил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Денис Захарченко, вероятность нанесения воздушных ударов в знаковую для одесситов дату высока.

Поэтому в этот исторический день, отдавая дань уважения подвигу Героям, которые защищали родную землю от нацистских оккупантов, призываем не терять бдительность, соблюдать меры безопасности, избегать скоплений возле памятных мест и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Правоохранители также напомнили о необходимости иметь при себе паспорт, не использовать символику коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, и не распивать алкоголь в общественных местах.

Кроме того запрещено: