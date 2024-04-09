10 апреля в Одессе усилят меры безопасности и изменят маршрут двух автобусов: есть угроза ударов и провокаций

Завтра, 10 апреля, в день 80-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков, в городе будут усилены меры безопасности, а возле Аллеи Славы будет ограничено движение общественного транспорта. Высока угроза воздушных ударов и провокаций.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Мемориалы в честь освободителей Одессы и прилегающую территорию проверят взрывотехники, после чего вход туда организуют через пропускные пункты.
Также временно будет ограничено движение общественного транспорта возле Аллеи Славы.
С 6:00 до 20:00 конечные остановки маршрутов № 203 и 233 перенесут из парка Шевченко в район пересечения Лидерсовского бульвара и Базарной улицы (конечная остановка троллейбусного маршрута № 3).
Как отметил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Денис Захарченко, вероятность нанесения воздушных ударов в знаковую для одесситов дату высока.
Поэтому в этот исторический день, отдавая дань уважения подвигу Героям, которые защищали родную землю от нацистских оккупантов, призываем не терять бдительность, соблюдать меры безопасности, избегать скоплений возле памятных мест и реагировать на сигналы воздушной тревоги.
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Правоохранители также напомнили о необходимости иметь при себе паспорт, не использовать символику коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, и не распивать алкоголь в общественных местах.
Кроме того запрещено:
- передвигаться по улицам после 24 до 5 часов, кроме случаев необходимости пройти в укрытие во время воздушной тревоги;
- продавать алкогольные напитки после 22 часов вечера;
- продавать и использовать фейерверки, хлопушки и петарды;
- использовать символику коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов;
- распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки в общественных местах;
- носить огнестрельное и холодное оружие без предусмотренного законом разрешения.