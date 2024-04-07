Новости Одессы и Одесской области

Удар баллистикой по Одессе вечером 6 апреля: горели здания у порта, есть пострадавшие

Удар баллистикой по Одессе вечером 6 апреля: горели здания у порта, есть пострадавшие

Поздним вечером субботы, 6 апреля 2024 года, российские террористы совершили очередную атаку, выпустив в сторону Одессы баллистическую ракету, предположительно «Искандер-М», направив ее на припортовую инфраструктуру.

По сообщению Сил обороны юга Украины, в результате возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Пострадали административное и техническое здания.

О погибших военные не сообщают, но, как стало известно, в результате вечерней атаки пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий – у нее диагностировали акубаротравму.

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В полночь враг продолжил террор и совершил атаку беспилотниками типа «Shahed-131/136», но уже в другом направлении.

Боевая работа продолжалась почти три часа. Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 ударных дронов в небе над Днепропетровщиной. Осколками сбитых беспилотников повреждено несколько зданий и автомобилей.

Как сообщала «Одесская жизнь», вечером 6 апреля Одессу сотряс сильный взрыв – он прогремел буквально через несколько минут после того, как была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о возникшем пожаре.

Также напомним, что вечерняя ракетная атака была в Одессе уже второй за день – в первый раз ракета попала в объект коммунального хозяйства в Одесском районе, погиб один человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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