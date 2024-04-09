Новини Одеси та Одеської області

Увечері 9 квітня в Одесі пролунали вибухи: повідомляється про «приліт»

Увечері 9 квітня в Одесі пролунали вибухи: повідомляється про «приліт»

Не встигло «Одеське життя» розповісти про наслідки сьогоднішньої атаки балістичною ракетою Одеської області, як увечері вівторка, 9 квітня 2024 року, одесити знову почули гучне виття сирени, яка закликає негайно бігти в укриття. І лише через кілька хвилин місто струсили кілька сильних вибухів.

Спочатку моніторингові Телеграм-канали повідомляли про активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря та велику ймовірність пуску ракети повітряного базування. Пізніше стало відомо, що пуск ракети (ймовірно, Х-59) відбувся.

Ще на тему: 9 квітня рашисти атакували Одещину балістичною ракетою: що відомо

Також повідомлялося про ціль у бік Затоки-Чорноморська. Проте гучні вибухи почули і в Одесі, зокрема у південній частині міста.

Нині у передмісті Одеси піднімається густий дим. Чи є він результатом «прильоту» чи роботи нашого ППО, зараз невідомо. Військові, як завжди, нададуть офіційну інформацію трохи згодом.

UPD: Попередньо є «приліт».

Відбій повітряної тривоги пролунав о 19:57.

“Одеське життя” продовжує стежити за розвитком подій.

Нагадаємо, пізно ввечері 6 квітня, російські терористи випустили у бік Одеси балістичну ракету, направивши її на припортову інфраструктуру.

В результаті виникла пожежа, постраждали адміністративна та технічна будівлі. Також постраждала співробітниця одного із навколишніх підприємств – у неї діагностували акубаротравму.

Не слід забувати й про високу загрозу повітряних ударів та провокацій завтра, 10 квітня, у день 80-ї річниці звільнення Одеси від фашистських загарбників. У зв’язку з цим у місті будуть посилені заходи безпеки, а біля Алеї Слави буде обмежено рух громадського транспорту.

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