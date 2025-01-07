Новини Одеси та Одеської області

Вандали «попрацювали» в переході на Дерибасівській (фоторепортаж)

Вандали «попрацювали» в переході на Дерибасівській (фоторепортаж)

В Одесі невідомі розмалювали пішохідний перехід на вулиці Дерибасівській.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Як повідомили у прес-службі Одеської міськради, акт вандалізму у підземному переході виявили сьогодні, 7 січня, 2025 року працівники КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» під час планового огляду підвідомчих територій.

Невідомі вандали знову залишили написи та малюнки на стінах переходу.

В Одесі попрацювали вандалали

Розмалювали перехід у Одесі

В Одесі вандали розмалювали перехід data-lazy-srcset=

«Одеська мерія звертається до мешканців та гостей міста з проханням дбайливо ставитися до майна міської громади. Якщо ви стали свідком вандалізму, прохання повідомляти про це за телефоном: 102 (поліція)», – повідомили у прес-службі.

Підземний перехід на Дерибасівській розмалювали вандали

Перехід Дерибасівською , "робота" data-lazy-srcset=

У центрі Одеси розмалювали перехід data-lazy-srcset=

Як повідомлялося, у грудні минулого року невідомі розлили білу фарбу на плитковому покритті у Міськсаду.

Ще новини Одеси на тему:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk