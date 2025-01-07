Вандали «попрацювали» в переході на Дерибасівській (фоторепортаж)

Як повідомили у прес-службі Одеської міськради, акт вандалізму у підземному переході виявили сьогодні, 7 січня, 2025 року працівники КП «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» під час планового огляду підвідомчих територій.

Невідомі вандали знову залишили написи та малюнки на стінах переходу.

«Одеська мерія звертається до мешканців та гостей міста з проханням дбайливо ставитися до майна міської громади. Якщо ви стали свідком вандалізму, прохання повідомляти про це за телефоном: 102 (поліція)», – повідомили у прес-службі.

Як повідомлялося, у грудні минулого року невідомі розлили білу фарбу на плитковому покритті у Міськсаду.

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