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Жуткое ДТП на трассе Одесса – Киев: водитель фуры сгорел заживо (видео)

Жуткое ДТП на трассе Одесса – Киев: водитель фуры сгорел заживо (видео)

Вечером четверга, 21 октября, на трассе Одесса – Киев столкнулись две фуры. От удара одна из машин загорелась. Водитель трагически погиб.

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По данным областного управления полиции, дорожная авария случилась на 451 км трассы в районе села Алтестово.

Предварительно, водитель одного грузовика не справился с управлением и столкнулся с фурой, припаркованной на обочине. От удара первый грузовик загорелся, водитель сгорел в кабине заживо.

Из-за ДТП движение транспорта на данном участке дороги было временно ограничено – движение в сторону Одессы осуществлялось по одной полосе. После ликвидации последствий аварии движение по трассе открыли.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации.

Напомним, ранним утром 20 октября на трассе Одесса – Киев в районе Любашевки произошла авария с участием 5 авто: в утреннем тумане столкнулись два грузовика, две легковушки и микроавтобус с пассажирами. На месте аварии возник пожар, все машины сгорели. В ДТП погибли три человека и еще 12 пострадали.

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Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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