Коронавирус в Одесской области 7 февраля: заболеваемость высокая

По состоянию на утро понедельника, 7 февраля 2022 года, в Украине и в одесской области в частности в целом имеет место «спад выходного дня», однако даже для воскресного дня заболеваемость остается на достаточно высоком уровне.
Коронавирус в Одесской области 7 февраля
По данным Министерства охраны здоровья Украины, за минувшие сутки, 6 февраля, в Одесской области выявили 2033 новых случая коронавируса тогда как днем ранее их было 2788. Таким образом, на сегодня в регионе уже 282 590 зараженных.
Между тем, случаев смерти от COVID-19 за минувшие сутки ре регистрировалось (днем ранее скончались 2 больных). Всего с начала пандемии в Одесской области умерли 5769 человек.
Случаев выздоровления от коронавирусной болезни за сутки также не отмечалось. А всего с COVID-19 успешно справились 233 697 жителей области. Продолжают болеть 43 124 человека.
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Коронавирус в Украине 7 февраля
По данным Минздрава, за прошедшие сутки, 6 февраля 2022 года, в Украине официально выявили 23 378 новых подтвержденных случаев COVID-19 против 27 851 днем ранее, что является достаточно высоким показателем для выходного дня. Всего на сегодня в стране 4 307 437 зараженных.
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За сутки умерли 115 украинцев (днем ранее – 109).
Выздоровели всего 50 24 больных (всего таковых 3 681 092). Продолжают болеть 524 953 человека.
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