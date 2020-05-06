Созданное в Украине лекарство против коронавируса разрешили испытывать на одесских пациентах

Об этом речь идет в соответствующем приказе, который подписал министр профильного ведомства Максим Степанов, передает МОЗ.

“Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)”, – сказано в документе, утвержденном Министром здравоохранения.

Так, в пяти украинских больницах разрешили испытывать препарат “Биовен”, который разработала компания “Биофарма плазма”.

“Биовен” решили начать использовать в одесской городской инфекционной больнице, в инфекционном боксовом отделении №10. Помимо Одессы, его также будут испытывать в Киеве, Белой Церкви и во Львове.

Лекарство представляет собой иммунологически активную белковую фракцию (IgG), выделенную из плазмы крови человека. Назначается при синдромах первичного и вторичного иммунодефицита, в иммуномодулирующей терапии.

Его действующий компонент – антитела, обладающие активностью против различных возбудителей, вирусов и бактерий. Также препарат повышает устойчивость организма к заболеваниям.

По данным фармакологических компаний, стоимость лекарства составляет от 1 тыс. 288 грн за емкость, объемом 25 мл, до 8 тыс. 333 грн за 100-милиметровый флакон.

Кстати, препарат уже использовали для лечения пациента в Одессе. Одессит Шахин Асадов рассказывал в Facebook, что ему в инфекционке прописали три флакона “Биовена”, каждый из которых стоит свыше 8 тыс. грн. Он отметил, что купил лекарство за свои деньги.

Отметим, что в ВОЗ обеспокоены клиническими испытаниями препаратов отечественного производства в Украине. Там направили письмо Максиму Степанову, где указали, что не рекомендуют использовать лекарства, эффективность которых против коронавируса не доказана.

Фото: LIGA.net, МОЗ

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