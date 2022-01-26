Пенсионерам рассказали, как купить лекарства за ковидную тысячу

Уже сейчас вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет могут оплатить лекарства с помощью карты еПідтримка (1000 гривен, которые получают все, кто получил 2 дозы вакцины от ковид).

Об том сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.

В сообщении говорится, что сети аптек одна за другой присоединяются к программе. Кроме того, расчет картой доступен и в некоторых интернет-аптеках. Так что даже в небольших населенных пунктах с этим не должно быть проблем.

Как получить 1000 гривен за прививки от коронавируса?

Единственное условие для получения 1000 гривен – это наличие приложения ДІЯ и зеленого ковид-сертификата в нем.

К сожалению, такие цифровые возможности есть не у всех пенсионеров, поэтому, во-первых, им надо обратиться на помощь к младшеми поколению, а подождать, пока программа еПідтримка расширится в направлении физических карт (об этом будем информировать дополнительно).

Как узнать, можно ли оплатить лекарства в аптеке картой еПідтримка?

Итак, как узнать, можно ли в определенной аптеке приобрести лекарство за «вакцинальную тысячу»?

Первый способ – спросить непосредственно в аптеке или в аптечной справке. Отметим, что для расчета в аптеке виртуальной картой телефон должен поддерживать NFC. Второй способ — зайти на официальный сайт аптечной сети или интересующей вас онлайн-аптеки и просмотреть актуальную информацию. Обычно узнаваемые баннеры еПідтримки размещены на видном месте.

Ранее «Одесская Жизнь» уже сообщала, что вакцинированные украинцы 60+ смогут потратить “Вовину тысячу” на лекарства

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