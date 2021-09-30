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Таблетки от коронавируса: когда появятся и насколько эффективны

Таблетки от коронавируса: когда появятся и насколько эффективны

В сентябре фармацевтические компании заявили, что проводят клинические испытания препаратов для лечения и профилактики COVID-19. Это значит, что если все пройдет успешно, то через некоторое время появятся таблетки от коронавируса.

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Давайте разберемся, о каких препаратах идет речь и могут ли таблетки конкурировать с вакцинами от COVID-19.

Кто производит лекарства от COVID-19?

Разработкой лекарств от коронавируса занимаются несколько компаний. Чтобы работа шла быстрее, они объединяют усилия. Пока не у всех препаратов есть названия, вместо них используют специальные коды:

  • Компания Pfizer — кодовое название препарата PF-07321332
  • Компания Shionogi — кодовое название препарата S-217622
  • Компании Atea Pharmaceuticals & Roche — кодовое название препарата АТ-527
  • Компании Merck & Ridgeback Biotherapeutics — препарат Молнупиравир

Исследования проводят на людях. В основном, изучают влияние препарата на ход заболевания. То есть дают таблетки уже заразившимся людям.

Принцип действия у всех этих лекарств примерно одинаковый. Они пытаются остановить процесс самовоспроизведения вируса в организме человека. Для этого блокируют активность ферментов, которые COVID-19 использует для своего размножения.

Когда таблетки от коронавируса появятся в аптеках?

Таблетки от коронавируса

Если судить по заявлениям фармацевтических компаний, то Pfizer и Merck планирует выйти на рынок до конца 2021 года. Японский производитель Shionogi обещает наладить производство в марте 2022 года, а Atea Pharmaceuticals пока не сообщали о сроках.

Однако, это совсем не значит, что лекарства сразу станут доступными для всех. Сперва таблетки могут получить люди с сопутствующими заболеваниями и входящие в группы риска, считают специалисты. Примерно по той же схеме, как это было с вакцинами в Украине — людей прививали поэтапно. Только на пятом этапе вакцинация стала массовой.

В Украине процесс регистрации медицинских препаратов от COVID-19 достаточно быстрый. В январе Верховная рада приняла соответствующие поправки в закон о лекарственных средствах. Поэтому появление новых лекарств от коронавируса не должно занять много времени.

Таблетки от коронавируса заменят вакцину?

Это разные вещи. Вакцины используют для профилактики COVID-19, а лекарства для облегчения протекания самой болезни. Таблетки предназначены для людей, которые заразились коронавирусом.

Если клинические испытания будут успешными, то таблетки также могут принимать члены семьи заболевшего, которые живут с ним в одной квартире. Потому что фармацевтические компании хотят найти способ не только облегчить симптомы COVID-19, но и остановить болезнь на ранней стадии. Но до окончания результатов исследований об этом пока рано говорить.

Компания Pfizer подчеркивает, что для глобальной победы над COVID-19, скорее всего придется использовать и вакцины и лекарства.

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Фото: Freepik, Shutterstock

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Редакция ПРОФИЛЬ

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