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Бесполезные лекарства: на какие препараты мы зря тратим деньги?

Бесполезные лекарства: на какие препараты мы зря тратим деньги?

Жители Украины, то есть мы с вами, в 2020 году потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, которые не предусмотрены современными стандартами лечения. Это более четверти средств, которые люди тратят на лекарства в целом.

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В перечне бесполезных лекарств — БАДы, гомеопатические средства, растительные препараты и даже некоторые популярные лекарства. В Минздраве и Центре противодействия коррупции рассказали, какие препараты помогут лишь опустошить наш кошелек.

По стандартам доказательной медицины

Врачи и специалисты Центра противодействия коррупции опубликовали неутешительные данные: четыре из десяти приобретенных самых популярных препаратов — неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения.

— Препараты без доказанной или сомнительной эффективности — это такие средства, которые не имеют надежных доказательств их эффективности и безопасности, а также отсутствуют в клинических установках и стандартах оказания медицинской помощи, — пояснил Федор Лапий, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национального университета здравоохранения.

При этом на такие препараты, гомеопатию и добавки граждане тратят 28,93% (2018), 29% (2019) и 28,24% (2020) средств от общих затрат в аптеках.

«В инструкциях по применению таких «лекарств» может содержаться ошибочная информация об их лечебных свойствах, манипулятивные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований», — отметили в Минздраве.

Список лекарств без доказанной эффективности:

  • S-аденозин-L-метионин;
  • Инозина пранобекс;
  • Тилорон;
  • Фенибут;
  • Депротеинизированный гемодериват из крови телят;
  • Arginine;
  • Раствор ментола в ментоловом эфире кислоты изовалериановой;
  • Метилэтилпиридинола сукцинат.
  • В список наиболее популярных препаратов и сумм, которые на них были потрачены, попали и средства с недоказанной эффективностью: Реосорбилакт, Детралекс, Гептрал.

Обман на государственном уровне

лекарства тарелка ложка вилка еда

Однако такие «лекарства» в 2020 году закупало и государство. По данным исследования Центра противодействия коррупции, из бюджета было потрачено:

  • 130,5 миллиона гривен — на препараты без доказанной или сомнительной эффективности;
  • 425,3 тысячи гривен — на гомеопатические средства;
  • 5,8 миллиона гривен — на растительные препараты;
  • 22,8 миллиона гривен — на биологически активные добавки и вспомогательные средства.

Ранее мы рассказывали о том, какими могут быть предельные наценки на лекарства в Украине.

Ковидное обострение

Эксперты также выявили значительный рост продаж в аптеках и при закупках государством средств без доказанной или сомнительной эффективности, которые позиционировались как лекарства от ковида.

Также в Минздраве отмечают, что в период пандемии люди стали больше покупать БАДы. Производители этих средств на этикетке пишут, что они эффективны в период пандемии, однако, поскольку это пищевые добавки, об их эффективности говорить не приходится.

В общем, ситуация требует изменений в законодательстве, которые заставят производителей обнародовать клинические исследования, и реформы закона о рекламе лекарственных средств и биологических добавок.

Самые популярные БАДы, растительные и гомеопатические препараты:

  • Протефлазид;
  • Уролесан;
  • Валериана;
  • Боярышника настойка;
  • Цветы ромашки;
  • Исла-МООС;
  • Синупрет Форте;
  • Простамол УНО;
  • Траумель S;
  • Эргоферон;
  • Афлубин;
  • Мастодинон;
  • Энгистол;
  • Оцилококцинум;
  • Бетаргин;
  • Сертобек ПРО;
  • РЕО;
  • Вита-Супрадин Актив;
  • Декристол D3 4000 ME;
  • Декристол D3 2000 ME.

Ранее мы рассказывали о том, как в Украине будут бороться с поддельными лекарствами.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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