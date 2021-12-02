Бесполезные лекарства: на какие препараты мы зря тратим деньги?

Жители Украины, то есть мы с вами, в 2020 году потратили почти 14 миллиардов гривен на лекарства, которые не предусмотрены современными стандартами лечения. Это более четверти средств, которые люди тратят на лекарства в целом.
В перечне бесполезных лекарств — БАДы, гомеопатические средства, растительные препараты и даже некоторые популярные лекарства. В Минздраве и Центре противодействия коррупции рассказали, какие препараты помогут лишь опустошить наш кошелек.
По стандартам доказательной медицины
Врачи и специалисты Центра противодействия коррупции опубликовали неутешительные данные: четыре из десяти приобретенных самых популярных препаратов — неэффективны и отсутствуют в современных стандартах лечения.
— Препараты без доказанной или сомнительной эффективности — это такие средства, которые не имеют надежных доказательств их эффективности и безопасности, а также отсутствуют в клинических установках и стандартах оказания медицинской помощи, — пояснил Федор Лапий, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национального университета здравоохранения.
При этом на такие препараты, гомеопатию и добавки граждане тратят 28,93% (2018), 29% (2019) и 28,24% (2020) средств от общих затрат в аптеках.
«В инструкциях по применению таких «лекарств» может содержаться ошибочная информация об их лечебных свойствах, манипулятивные утверждения и искреннее признание в отсутствии проведения качественных исследований», — отметили в Минздраве.
Список лекарств без доказанной эффективности:
- S-аденозин-L-метионин;
- Инозина пранобекс;
- Тилорон;
- Фенибут;
- Депротеинизированный гемодериват из крови телят;
- Arginine;
- Раствор ментола в ментоловом эфире кислоты изовалериановой;
- Метилэтилпиридинола сукцинат.
- В список наиболее популярных препаратов и сумм, которые на них были потрачены, попали и средства с недоказанной эффективностью: Реосорбилакт, Детралекс, Гептрал.
Обман на государственном уровне
Однако такие «лекарства» в 2020 году закупало и государство. По данным исследования Центра противодействия коррупции, из бюджета было потрачено:
- 130,5 миллиона гривен — на препараты без доказанной или сомнительной эффективности;
- 425,3 тысячи гривен — на гомеопатические средства;
- 5,8 миллиона гривен — на растительные препараты;
- 22,8 миллиона гривен — на биологически активные добавки и вспомогательные средства.
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Ковидное обострение
Эксперты также выявили значительный рост продаж в аптеках и при закупках государством средств без доказанной или сомнительной эффективности, которые позиционировались как лекарства от ковида.
Также в Минздраве отмечают, что в период пандемии люди стали больше покупать БАДы. Производители этих средств на этикетке пишут, что они эффективны в период пандемии, однако, поскольку это пищевые добавки, об их эффективности говорить не приходится.
В общем, ситуация требует изменений в законодательстве, которые заставят производителей обнародовать клинические исследования, и реформы закона о рекламе лекарственных средств и биологических добавок.
Самые популярные БАДы, растительные и гомеопатические препараты:
- Протефлазид;
- Уролесан;
- Валериана;
- Боярышника настойка;
- Цветы ромашки;
- Исла-МООС;
- Синупрет Форте;
- Простамол УНО;
- Траумель S;
- Эргоферон;
- Афлубин;
- Мастодинон;
- Энгистол;
- Оцилококцинум;
- Бетаргин;
- Сертобек ПРО;
- РЕО;
- Вита-Супрадин Актив;
- Декристол D3 4000 ME;
- Декристол D3 2000 ME.
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