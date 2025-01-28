направление на военно-врачебную комиссию
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, это значительно упрощает нагрузку на территориальные центры.

«Все можно сделать дистанционно, без очередей и излишних затрат времени», – написал Гончаренко в соцсетях.

Ранее в приложении «Резерв+» было запущено бета-тестирование электронного направления на ВЛК.

В свою очередь Министерство обороны информирует, что все граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными к военной службе, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года.

Читайте также:

Фото Фокус

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме