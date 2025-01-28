Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, это значительно упрощает нагрузку на территориальные центры.
«Все можно сделать дистанционно, без очередей и излишних затрат времени», – написал Гончаренко в соцсетях.
Ранее в приложении «Резерв+» было запущено бета-тестирование электронного направления на ВЛК.
В свою очередь Министерство обороны информирует, что все граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными к военной службе, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года.
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