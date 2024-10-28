Новости Одессы и Одесской области

В Одессе из-за мобилизации проваливают программу замены лифтов

В Одессе из-за мобилизации проваливают программу замены лифтов

В этом году в Одессе предусмотрена модернизация 91 лифта в 80-ти многоэтажных домах, но под конец года удалось отремотировать только 55 подъемников. Главная причина —  нехватка специалистов из-за войны. 

Об этом рассказал руководитель Департамента городского хозяйства Одесского горсовета Леонид Гребенюк.

В рамках городской программы до конца года в Одессе запланировано замена 91 лифта на общую сумму 149 млн гривен.

На сейчас уже проведены работы по модернизации 55 лифтов, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. Благодаря блоку бесперебойного питания лифты имеют возможность доезжать до ближайшей остановки и эвакуировать пассажиров в случае отключения света.

Леонид Гребенюк отметил, что в городе не хватет квалифицированных работников, которые выполняют работы по замене и монтажу лифтов. Это прежде всего связано с тем, что работники этих подрядных организаций обороняют наше государство в зоне боевых действий.

Замена одного подъемника продолжается до двух месяцев и обходится городскому бюджету от 1,5 до 2,3 млн грн в зависимости от этажности дома и грузоподъемности лифта.

Напомним, в связи с мобилизацией Одесса страдает от нехватки водителей общественного транспорта. Только в КП «Одесгорэлектротранс» воевать ушло более 100 работников. Мужчины призывного возраста явно не спешат трудоустраиваться официально, поэтому водителями маршруток приглашают работать женщин и мужчин старше 60-ти.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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