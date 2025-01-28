Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За його словами, це значно спрощує навантаження на територіальні центри.
«Все можна зробити дистанційно, без черг і зайвих витрат часу», – написав Гончаренко у соцмережах.
Раніше в додатку «Резерв+» було запущено бета-тестування електронного спрямування на ВЛК.
У свою чергу Міністерство оборони інформує, що всі громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року.
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