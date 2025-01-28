направление на военно-врачебную комиссию
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, це значно спрощує навантаження на територіальні центри.

«Все можна зробити дистанційно, без черг і зайвих витрат часу», – написав Гончаренко у соцмережах.

Раніше в додатку «Резерв+» було запущено бета-тестування електронного спрямування на ВЛК.

У свою чергу Міністерство оборони інформує, що всі громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року.

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Фото Фокус

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