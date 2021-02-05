Карантин: В Украине могут вернуть “красные” зоны

В Украине будут вводиться локальные карантинные ограничения в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Ограничения будут касаться каждой конкретной области.
Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
“В зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут вводиться локальные ограничения”, – сказал министр.
В том числе, могут вводить и “красный” уровень опасности.
Читайте также: Карантин в Украине снова продлят: названа предварительная дата