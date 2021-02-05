Карантин: В Украине могут вернуть “красные” зоны

Пять вопросов о прививках от коронавируса По данным на конец января, вакцинация от коронавируса идет в 25 странах мира. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещает, что с февраля вакцинация стартует и в нашей стране. Когда же именно начнут прививать украинцев, и в частности одесситов, какими вакцинами и кому прививки будут положены в первую очередь? ПОДРОБНЕЕ