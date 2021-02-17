Зачтут ли в пенсионный стаж время карантина?

В прошлом, 2020-м, году из-за карантина ФОПы и другие категории налогоплательщиков были освобождены от уплаты единого социального взноса на три месяца. Как в этот период фиксировался их страховой стаж?

Еще в самом начале пандемии частные предприниматели ушли на карантин. При этом их страховой стаж не прерывался и не уменьшался, а оставался таким же, как раньше, гарантировали тогда в Пенсионном фонде Украины.

Однако на деле многие предприниматели жалуются, что в 2020-м им зачислили только девять месяцев страхового стажа, таким образом нарушив законодательную базу. А объяснили это предпринимателям именно тем, что как раз за три месяца не был уплачен ЕСВ. На это в ПФУ заверили, что не отступят от буквы закона и проведут проверки.

Кроме того, в Федерации профсоюзов отметили, что в страховой стаж, который влияет на уровень пенсионного обеспечения, а при определенных обстоятельствах — и на право на пенсию, также засчитывается:

период получения пособия по частичной безработице,

период получения пособия по частичной безработице на период карантина, установленного

Кабинетом министров Украины для предотвращения распространения COVID-19.

Фото: gorod.dp.ua

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