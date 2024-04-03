В Украине возраст мобилизации уменьшили до 25 лет — подписан закон

На сайте Верховной Рады отмечается, что 2 апреля закон №9281 «О воинской обязанности и военной службе» возвращен в ВР «с подписью от Президента Украины».

Ранее сообщалось, что снижение возраста призыва необходимо для пополнения мобилизационного резерва. Ранее предельный возраст для мобилизации составлял 27 лет. Если мужчине исполнялось 27 лет и он не служил в армии, то мобилизовать его принудительно не могли.

При разработке закона в Минобороны объяснили, что длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву по мобилизации.

С принятием закона, мужчин возрастом от 25 до 60 лет даже без опыта военной службы смогут принудительно мобилизовать в военное время.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета». Впереди еще рассмотрение во втором чтении после внесения правок, которых, как говорят депутаты, будет много.