В Україні вік мобілізації зменшили до 25 років – підписано закон

На сайті Верховної Ради зазначено, що 2 квітня закон №9281 “Про військовий обов’язок і військову службу” повернуто до ВР “з підписом від Президента України”.

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Раніше повідомлялося, що зниження віку призову необхідне для поповнення мобілізаційного резерву. Раніше граничний вік для мобілізації становив 27 років. Якщо чоловікові виповнювалося 27 років і він не служив в армії, то мобілізувати його примусово не могли.

Під час розробки закону в Міноборони пояснили, що тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

З ухваленням закону, чоловіків віком від 25 до 60 років навіть без досвіду військової служби зможуть примусово мобілізувати у воєнний час.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”. Попереду ще розгляд у другому читанні після внесення правок, яких, як кажуть депутати, буде багато.