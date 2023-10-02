Новости Одессы и Одесской области

В Украине появится монета номиналом 10 грн красного цвета

В Украине появится монета номиналом 10 грн красного цвета

В Украине появится монета, посвященная одному из символов нашего государства — красного борща. В обращение монета выйдет 4 октября.

Об этом сообщили в Нацбанке Украины.

Поскольку украинский борщ признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, то Нацбанк принял решение оформить нематериальное наследие в материальное и выпустил новую монету, на которой изображен красный украинский борщ.

Мы считаем своим долгом соприкасаться с сохранением и приумножением украинской культуры и национального наследия. И эти новые монеты станут еще одним напоминанием об уникальности нашей страны и ее народа, —

сказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Монеты “Украинский борщ” продолжают серию «Украинское наследие».

Дизайн монеты разработал заслуженный художник Николай Кочубей, работы которого обладают выразительным украинским стилем.

Монета Борщ

На аверсе монет изображена теплая, уютная композиция: хозяйка, украинская женщина на фоне печи во время приготовления борща.

На реверсе в центре изображена собственно тарелка с красным борщом.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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