В Украине появится монета номиналом 10 грн красного цвета

Обмен устаревших монет и купюр: Нацбанк сделал важное заявление Нацбанк Украины (НБУ) продлевает до конца военного положения срок обмена монет мелких номиналов и гривневых банкнот старого образца, введенных в оборот до 2003 года, которые перестали быть платежными средствами и изымаются из обращения. ПОДРОБНЕЕ

Банки крепко взялись за деньги украинцев: что будет через месяц? В Украине после того, как снизилась учетная ставка Национального банка Украины, стали падать проценты по депозитам. Ожидается, что пересмотр депозитных программ у 2/3 финансовых учреждений состоится на протяжении месяца. ПОДРОБНЕЕ

Осталось несколько дней: надо поспешить с обменом старых монет и купюр С 1 октября 2023 года в украинских банках перестанут принимать ранее выведенные из оборота монеты и купюры старого образца. Так что украинцам рекомендуют проверить свои накопления дома, чтобы успеть их обменять на новые деньги. На это есть еще несколько дней. ПОДРОБНЕЕ