В Украине выпустили новую монету: чем она особенная

Вчера, 1 июня, Украина, как и весь мир, отмечала День защиты детей. По этому случаю выпустили памятную монету, которая называется «Рожденный в Украине».

Номинал монеты составляет 5 грн, сообщают на сайте Нацбанка.

На аверсе монеты вверху можно увидеть малый Государственный Герб Украины, слева и справа от которого надписи полукругом – Украина. В центре изображена картина Олега Шупляка «Колыбель».

На картине воплощен один из самых дорогих архетипов украинцев – родительский дом в окружении мальв и рушника, который является одновременно колыбелью и гнездышком, что символизирует продолжение рода, — рассказали в Нацбанке.

На реверсе изображена картина тоже Олега Шупляка – «Связь». На фоне стилизованной вселенной – малыш-космонавт, неразрывно связанный пуповиной с матерью-Украиной. Слева полукругом надпись «Рожденный в Украине».

До начала полномасштабной войны с рф в Украине проживало более 7 миллионов детей. Многих из них оккупанты лишили счастливого детства, родительского дома, самых дорогих людей. У каждого из них мечта сейчас одна – наша Победа! У нас всех – общая вера, что Украина-мать возродится из руин и будут расти новые счастливые поколения рожденных в свободной, независимой Украине, — говорится в описании монеты.

Также в ведомстве отметили, что создать монету помогли скульпторы Анатолий Демяненко и Владимир Атаманчук.

Напомним, в США выпустили монету, посвященную защитникам острова Змеиный.

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