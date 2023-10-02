В Україні з’явиться монета номіналом 10 грн червоного кольору

Обмін застарілих монет та купюр: Нацбанк зробив важливу заяву Нацбанк України (НБУ) продовжує до кінця воєнного стану термін обміну монет дрібних номіналів та гривневих банкнот старого зразка, введених в обіг до 2003 року, які перестали бути платіжними коштами та вилучаються з обігу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Залишилось кілька днів: треба поспішити з обміном старих монет та купюр З 1 жовтня 2023 року в українських банках перестануть приймати раніше виведені з обігу монети та купюри старого зразка. Тож українцям рекомендують перевірити свої накопичення вдома, щоби встигнути їх обміняти на нові гроші. На це ще кілька днів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Обмін старих грошей: українців просять поспішити Національний банк України попереджає: до 30 вересня 2023 року громадянам потрібно встигнути обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже перестали бути платіжними коштами. В іншому випадку гроші будуть втрачені. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ