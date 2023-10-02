В Україні з’явиться монета номіналом 10 грн червоного кольору

В Україні з’явиться монета, присвячена одному із символів нашої держави — червоному борщу. В обіг монета вийде 4 жовтня.
Про це повідомили у Нацбанку України.
Оскільки український борщ визнано нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО, то Нацбанк ухвалив рішення оформити нематеріальну спадщину у матеріальну та випустив нову монету, на якій зображено червоний український борщ.
Ми вважаємо своїм обов’язком стикатися зі збереженням та примноженням української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу.
сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан.
Монети “Український борщ” продовжують серію “Українська спадщина”.
Дизайн монети розробив заслужений художник Микола Кочубей, роботи якого мають виразний український стиль.
На аверсі монет зображено теплу, затишну композицію: господиня, українська жінка на фоні печі під час приготування борщу.
На реверсі в центрі зображено власне тарілку з червоним борщем.
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