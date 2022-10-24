В Украине отключают свет – есть ли в списке Одесская область?

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» снова вводит ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в ряде областей. Соответствующее сообщение обнародовано на страницах компании в соцсетях.

Как сообщается, для поддержки стабильной работы энергосистемы «Укрэнерго» вынуждена ввести ограничения в Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

Наибольший объем ограничения будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В компании надеются, что такие меры помогут снизить нагрузку на электросети и дадут энергетикам время для ремонта оборудования, поврежденного террористическими атаками рашистов.

Напомним, ранее в компании «ДТЭК Одесские электросети» представили графики вероятных веерных отключений электричества в Одессе и в Одесской области. При этом в компании отметили, что отключения в нашем регионе пока не планируются.

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