Новости Одессы и Одесской области

В Украине отключают свет – есть ли в списке Одесская область?

В Украине отключают свет – есть ли в списке Одесская область?

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» снова вводит ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в ряде областей. Соответствующее сообщение обнародовано на страницах компании в соцсетях.

Как сообщается, для поддержки стабильной работы энергосистемы «Укрэнерго» вынуждена ввести ограничения в Харьковской, Полтавской, Сумской областях.

Наибольший объем ограничения будет использован в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В компании надеются, что такие меры помогут снизить нагрузку на электросети и дадут энергетикам время для ремонта оборудования, поврежденного террористическими атаками рашистов.

Напомним, ранее в компании «ДТЭК Одесские электросети» представили графики вероятных веерных отключений электричества в Одессе и в Одесской области. При этом в компании отметили, что отключения в нашем регионе пока не планируются.

Новости Одессы по теме:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить