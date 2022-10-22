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Энергетики опубликовали график отключений света в Одесской области: время и адреса

Энергетики опубликовали график отключений света в Одесской области: время и адреса

«Одесская жизнь» предоставляет перечень населенных пунктов и улиц, где будут задействованы стабилизационные (веерные) отключения электроэнергии в Одесской области. Отключения пока не планируются, но в случае необходимости они будут проходить по представленному графику.

График представлен на официальном сайте ГТЭК «Одесские электросети».

НЕК «Укрэнерго» предупреждает о возможности стабилизационных отключений электроэнергии. Их будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго.

Для того чтобы жители Одесской области могли заранее подготовиться, ДТЭК «Одесские электросети» публикует ориентировочный перечень городов, поселков и улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение, и ориентировочную поочередность во временных промежутках для этих адресов.

Компания прилагает все усилия, чтобы отключение длилось не более 4 часов. Однако в редких случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может быть более длительное время.

График потенциальных отключений света в Одесской области

Примечание
Если видите свой населенный пункт в нескольких группах отключений –
не волнуйтесь! Отключения будут касаться разных домов
этой улице.
Если вы нуждаетесь в более подробной информации о вашей
улицы/дома – обратитесь в ДТЭК Одесские электросети

Чтобы осмотреть или загрузить График отключений света в Одесской области с сайта ДТЭК «Одесские электросети» в виде таблицы в формате PDF, нужно перейти по этой ссылке: График потенциальных стабилизационных отключений света .

Также вы можете посмотреть график отключений света в городе Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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