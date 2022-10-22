В ДТЭК представили график отключений света в Одессе: время и адреса

«Одесская Жизнь» публикует перечень улиц, где будут задействованы стабилизационные (веерные) отключения электроэнергии. Отключения пока не планируются, но в случае необходимости они будут проходить по представленному графику.
График представлен на официальном сайте ДТЭК «Одесские Электросети».
НЭК Укрэнерго предупреждает о возможности стабилизационных отключений электроэнергии. Их будут применять только в случае дисбаланса в энергосистеме и после распоряжения НЭК Укрэнерго.
Для того чтобы жители Одессы и области могли заранее подготовиться, ДТЭК «Одесские электросети» публикует ориентировочный перечень улиц, где в случае необходимости будет ограничено электроснабжение и ориентировочная поочередность во временных промежутках для этих адресов.
Компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время.
Назва підрозділу Населений пункт Вулиця Група
Південний РЕМ Одеса Адміральський просп. Група 1
Південний РЕМ Одеса Академіка Філатова вул.(Малиновський) Група 1
Південний РЕМ Одеса Варненська вул. (Малиновський р-н) Група 1
Південний РЕМ Одеса Вишневського пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Генерала Петрова вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Героїв Крут вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Івана та Юрія Лип вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Інглезі Група 1
Південний РЕМ Одеса Іцхака Рабіна Група 1
Південний РЕМ Одеса Космонавтів Група 1
Південний РЕМ Одеса Лип Івана та Юрія Група 1
Південний РЕМ Одеса Маршала Жукова Група 1
Південний РЕМ Одеса Недєліна Група 1
Південний РЕМ Одеса Палубна — мал Група 1
Південний РЕМ Одеса проспект Небесної Сотні Група 1
Південний РЕМ Одеса Терешкової Валентини Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Лабораторна вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса Дружний 1-я лінія Група 1
Південний РЕМ Лиманка Малинова Група 1
Південний РЕМ Лиманка Горіхова Група 1
Південний РЕМ Одеса 13-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Одеса Дружний, вул.Бузькова Група 1
Південний РЕМ Лиманка Маячний Група 1
Південний РЕМ Одеса Естафетна Група 1
Південний РЕМ Одеса пров. Правди Група 1
Південний РЕМ Одеса 5-а лінія 6-ої ст.Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Одеса 2-й Тепличний пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Офіцерська Група 1
Південний РЕМ Лиманка Березова Група 1
Південний РЕМ Лиманка Овідіопільська Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Червоний провулок Група 1
Південний РЕМ Лиманка Ялинкова Група 1
Південний РЕМ Одеса Академіка Глушка вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Лиманка Ізмаїльська Група 1
Південний РЕМ Лиманка Парниковая Група 1
Південний РЕМ Лиманка Каштанова Група 1
Південний РЕМ Лиманка Проєктована Група 1
Південний РЕМ Хутір Мізікевича Сьома вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса Псковський Група 1
Південний РЕМ Лиманка Арцизська Група 1
Південний РЕМ Одеса Академіка Вільямса вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Піонерський Група 1
Південний РЕМ Лиманка Дальній Група 1
Південний РЕМ Лиманка Бр.Стицьковських Група 1
Південний РЕМ Одеса Тепличний Група 1
Південний РЕМ Одеса пров.Тімірязєва Група 1
Південний РЕМ Одеса Симоненка Василя Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Теплична Група 1
Південний РЕМ Одеса 19-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Одеса 1-й Тимірязєва пров. Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Абрикосова вулиця Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Абрикосова вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса Дружний пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Люстдорфська дорога ( київ) Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Помаранчева Група 1
Південний РЕМ Лиманка Ялинковий провулок Група 1
Південний РЕМ Одеса Костанді Група 1
Південний РЕМ Одеса Люстдорфський Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Дальній провулок Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Паркова Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Колекційна вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса Бузкова вул. Група 1
Південний РЕМ Чорноморка В.Симоненка вулиця Група 1
Південний РЕМ Лиманка Новоселів Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Інститутська вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса 2-й Офіцерський пров. Група 1
Південний РЕМ Лиманка Патріотична Група 1
Південний РЕМ Одеса Дружний 3-я лінія Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Свободи проспект Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Горіхова вулиця Група 1
Південний РЕМ Лиманка Миру Група 1
Південний РЕМ Лиманка Торгова Група 1
Південний РЕМ Одеса Рівності Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Сьома вулиця Група 1
Південний РЕМ Лиманка Приморська Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Приморський провулок Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Кленова вулиця Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Першотравнева вулиця Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Масив 11 Група 1
Південний РЕМ Лиманка Лабораторна Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Славянська Група 1
Південний РЕМ Одеса Проектуєма Група 1
Південний РЕМ Лиманка Ринкова Група 1
Південний РЕМ Одеса 1-а лінія 6-ої ст.Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Одеса Абрикосова вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса 12-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Лиманка Отрадная Група 1
Південний РЕМ Лиманка Колекційна Група 1
Південний РЕМ Одеса Білоруська вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса 14-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Одеса Сирітський Група 1
Південний РЕМ Лиманка Центральна Група 1
Південний РЕМ Одеса Новгородська Група 1
Південний РЕМ Одеса 6-а лінія 6-ої ст.Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Лиманка Весела Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір масив 11 Група 1
Південний РЕМ Одеса 1-й Тепличний пров. Група 1
Південний РЕМ Мізікевича Жемчужна, ж\м «Дружний» Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Квіткова Група 1
Південний РЕМ Хутір Мізікевича Торгова вулиця Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Польова вулиця Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Садова вулиця Група 1
Південний РЕМ Лиманка Тиха Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Третя вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса проспект Небесної Сотні Група 1
Південний РЕМ Чорноморка 2-й Тупіковий провулок Група 1
Південний РЕМ Одеса Тополева-Київ. Група 1
Південний РЕМ Лиманка Перша Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Ринкова вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса Шишкіна Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Виноградна вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса 2-а Лінія Демченко Марії вул. Група 1
Південний РЕМ Хутір Мізікевича Горіхова вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса 16-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Одеса Шкільний аеродром Група 1
Південний РЕМ Лиманка Хуторська Група 1
Південний РЕМ Одеса Архітекторська вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Псковська Група 1
Південний РЕМ Одеса Просвіти (колишня Правди) Група 1
Південний РЕМ Одеса 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Одеса Лінійний провулок Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Масив 38 Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Нова Група 1
Південний РЕМ Лиманка Побратимів Група 1
Південний РЕМ Одеса Тимірязєва 73-75уч17в/117 Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Хуторська вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса Дубовий гай вул. Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н с.Мізікевича вул.Лінія 2, ж/м Дружний Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Чорноморська вулиця Група 1
Південний РЕМ Лиманка Третя Група 1
Південний РЕМ Лиманка Приморський провулок Група 1
Південний РЕМ Одеса 1-й Сиротський пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса 4-а лінія 6-ої ст.Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Одеса Маршала Жукова Група 1
Південний РЕМ Одеса Семена Яхненка (колишня Бабушкіна) Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Мигдальна вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса Довга вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса 17-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Лиманка Абрикосова Група 1
Південний РЕМ Одеса Трамвайна Група 1
Південний РЕМ Одеса 8-а лінія 6-ої ст.Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Одеса 16 лінія 6-ої ст. Люстдорфськой дороги. Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н масив Радужний Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н село Мізікевича, вул.Висоцького Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Польова вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса Ільфа і Петрова Група 1
Південний РЕМ Лиманка Новоукраїнська Група 1
Південний РЕМ Одеса Зелена вул. (Київськтй р-н) Група 1
Південний РЕМ Лиманка Польова Група 1
Південний РЕМ Одеса Дружний 2-а лінія Група 1
Південний РЕМ Одеса Горіхова вул. Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Друга вулиця Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Масив 10 Група 1
Південний РЕМ Одеса Зоряна Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Дорожна вулиця Група 1
Південний РЕМ Лиманка Виноградна Група 1
Південний РЕМ Одеса 2-й Сиротський пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Академіка Вавілова вул. Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Ялинковий провулок Група 1
Південний РЕМ Сухий Лиман Авангардна Група 1
Південний РЕМ Лиманка Прикордонна Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Абрикосова Група 1
Південний РЕМ Лиманка Григор’єва Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Сонячна Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Центральний провулок Група 1
Південний РЕМ Лиманка Дорожна Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Тельмана вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса 13-а лінія 6-ої ст. Чорноморської дороги Група 1
Південний РЕМ Лиманка Кілійська Група 1
Південний РЕМ Одеса Відважних вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Чорноморський провулок Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Білоруська Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Відважних Група 1
Південний РЕМ Одеса Академіка Корольова вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Марії Демченко.3-я лінія Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Ялинкова вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса пров. Вишневий Група 1
Південний РЕМ Одеса Вільямса вул. Група 1
Південний РЕМ Лиманка Согласія Група 1
Південний РЕМ Одеса Рибальський пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса 10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Вишнева Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Світла Група 1
Південний РЕМ Лиманка Новоросійська Група 1
Південний РЕМ Одеса Смілий Група 1
Південний РЕМ Лиманка Тельмана Група 1
Південний РЕМ Одеса 12 линия 6-ой ст. Черноморской дороги Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Патріотична вулиця Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Миколи Троїцкого вулиця Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Пляжна вулиця Група 1
Південний РЕМ Лиманка Миколи Троїцкого (К.Лібкнехта) Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н сщ/рада Таїровська Група 1
Південний РЕМ Одеса Макаренко Група 1
Південний РЕМ Одеса Тополева Група 1
Південний РЕМ Одеса Лінійний Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н проспект Свободи Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Північна вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса Інглезі вул. (Київський р-н) Група 1
Південний РЕМ Лиманка Сьома Група 1
Південний РЕМ Одеса 7-а лінія 6-ої ст.Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Перша вулиця Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Проєктована вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса 18-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Одеса Тимірязєва Група 1
Південний РЕМ Одеса Левітана Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Березова вулиця Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Світла вулиця Група 1
Південний РЕМ Мізікевича Ясинова Група 1
Південний РЕМ Одеса Писарева Група 1
Південний РЕМ Одеса Трамвайний провулок Група 1
Південний РЕМ Одеса 9-а лінія 6-ої ст.Люстдорфськоїдороги Група 1
Південний РЕМ Лиманка Світла Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Новоселів вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса 1-й Офіцерський пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Електричний Група 1
Південний РЕМ Одеса Тролейбусна Група 1
Південний РЕМ Одеса Тульська Група 1
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Дружна Група 1
Південний РЕМ Одеса 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Лиманка Північна Група 1
Південний РЕМ Лиманка Мигдальна Група 1
Південний РЕМ Лиманка Друга Група 1
Південний РЕМ Червоний Хутір Садовод ОСГІ вулиця Група 1
Південний РЕМ Чорноморка Дубініна вулиця Група 1
Південний РЕМ Одеса 15-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 1
Південний РЕМ Одеса Академіка Гамалії вул. Група 1
Південний РЕМ Лиманка Чорноморська Група 1
Південний РЕМ Одеса 2-й Уральський пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса 2-й Морський пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса 3-й Проектований пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Авдєєва-Чорноморського вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Аркадіївський пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Аркадійська Група 1
Південний РЕМ Одеса Астрономічна вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Астрономічний пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Бригадна вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Гвардійська вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Геллера Юхима вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Дмитра Донського вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Жаботинського Група 1
Південний РЕМ Одеса Зарічна Група 1
Південний РЕМ Одеса Каманіна Група 1
Південний РЕМ Одеса Каманіна провулок Група 1
Південний РЕМ Одеса Колективний провулок Група 1
Південний РЕМ Одеса Кольцева Група 1
Південний РЕМ Одеса Компасний провулок Група 1
Південний РЕМ Одеса Композитора Глинки вул. Група 1
Південний РЕМ Одеса Композитора Глинки пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Леваневського пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Леваневського тупик Група 1
Південний РЕМ Одеса Літературна Група 1
Південний РЕМ Одеса Люстдорфська дорога ( київ) Група 1
Південний РЕМ Одеса Морехідна Група 1
Південний РЕМ Одеса Морехідний пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Морський провулок. Група 1
Південний РЕМ Одеса Недєліна Група 1
Південний РЕМ Одеса Немировича — Данченка Група 1
Південний РЕМ Одеса Новоберегова Група 1
Південний РЕМ Одеса Обільна Група 1
Південний РЕМ Одеса Окружна Група 1
Південний РЕМ Одеса Петрашевського Група 1
Південний РЕМ Одеса Пілотна Група 1
Південний РЕМ Одеса Посмітного Група 1
Південний РЕМ Одеса пров. Дмитра Донського Група 1
Південний РЕМ Одеса пров. Прорізний Група 1
Південний РЕМ Одеса пров. Уральський Група 1
Південний РЕМ Одеса пров. Щукіна Група 1
Південний РЕМ Одеса пров.Костеловської (3 Проектований пр) Група 1
Південний РЕМ Одеса пров.Тупіковий Група 1
Південний РЕМ Одеса пров.Фурманова Група 1
Південний РЕМ Одеса Рожева Група 1
Південний РЕМ Одеса Ромашкова Група 1
Південний РЕМ Одеса Садова Балка Група 1
Південний РЕМ Одеса Сакко Група 1
Південний РЕМ Одеса Собінова Група 1
Південний РЕМ Одеса Толбухіна Група 1
Південний РЕМ Одеса Університетський пров. Група 1
Південний РЕМ Одеса Уральська Група 1
Південний РЕМ Одеса Фонтанська дорога Група 1
Південний РЕМ Одеса Фурманова Група 1
Південний РЕМ Одеса Чубаєвська Група 1
Південний РЕМ Одеса Чубаївська Група 1
Південний РЕМ Одеса Штурвальна Група 1
Південний РЕМ Одеса Ю.Геллєра Група 1
Центральний РЕМ Одеса Адмірала Лазарєва Група 1
Центральний РЕМ Одеса Болгарська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Високий провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса Генерала Цвєтаєва Група 1
Центральний РЕМ Одеса Запорізька Група 1
Центральний РЕМ Одеса Мельницька вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Олексіївська пл. Група 1
Центральний РЕМ Одеса Степова вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса 1-а Заводська вул. Група 1
Центральний РЕМ Одеса 1-а Станційна вул. Група 1
Центральний РЕМ Одеса 1-ая Проектована Група 1
Центральний РЕМ Одеса 1-й Житомирський провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса 1-й Кіпарисний провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса 1-й Марата провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса 1-й Моторний провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса 2-а Заводська вул. Група 1
Центральний РЕМ Одеса 2-а Проектна Група 1
Центральний РЕМ Одеса 2-а Станційна вул. Група 1
Центральний РЕМ Одеса 2-й Марата провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса 2-й Моторний провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса 2-й провулок 2 Вулиці Група 1
Центральний РЕМ Одеса 2-й Шостої вулиці пров. Група 1
Центральний РЕМ Одеса 3-й Житомирський провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса 3-й Кипарисний пров Група 1
Центральний РЕМ Одеса 3-й Моторний провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса 3-я Заводська вул. Група 1
Центральний РЕМ Одеса 3-я Станційна вул. Група 1
Центральний РЕМ Одеса 4-а Заводська вул. Група 1
Центральний РЕМ Одеса 4-й Житомирський провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса 5-а Вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса 5-а Заводська вул. Група 1
Центральний РЕМ Одеса 6-а Вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Академіка Гаркавого Група 1
Центральний РЕМ Одеса Акордна Група 1
Центральний РЕМ Одеса Амурська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Бабеля Група 1
Центральний РЕМ Одеса Балківська (Малиновский) Група 1
Центральний РЕМ Одеса Бесарабська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Богдана Хмельницького Група 1
Центральний РЕМ Одеса Верстатобудівна вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Виїзна вул. Група 1
Центральний РЕМ Одеса Вчительська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Гайова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Гамова сквер Група 1
Центральний РЕМ Одеса Гастелло Група 1
Центральний РЕМ Одеса Головківська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Гранатна Група 1
Центральний РЕМ Одеса Грузинська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Дальницька Група 1
Центральний РЕМ Одеса Дальницьке Шосе Група 1
Центральний РЕМ Одеса Дальня Група 1
Центральний РЕМ Одеса Джутовий пров. Група 1
Центральний РЕМ Одеса Джутовий провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса Дністровська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Дубова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Елеваторна вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Желябова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Житомирська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Житомирський провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса Заньковецької Група 1
Центральний РЕМ Одеса Індійська вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Інтернаціональний провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса Капітана Гаврікова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Кленова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Конструкторський пров. Група 1
Центральний РЕМ Одеса Кустанайська вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Кутова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Литовська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Літакова вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Лютнева вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса М’ясоєдівська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Марата вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Мельницька вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Михайла Задніпровського Група 1
Центральний РЕМ Одеса Михайлівська вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Монгольська вул. Група 1
Центральний РЕМ Одеса Москвіна пров. Група 1
Центральний РЕМ Одеса Моторна вул. Група 1
Центральний РЕМ Одеса Новікова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Овідіопольська вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Олександра Блока Група 1
Центральний РЕМ Одеса Онезька вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Партизанська вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Перший 6-ї вулиці пров. Група 1
Центральний РЕМ Одеса Подільська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Польська (Лен.пос.) Група 1
Центральний РЕМ Одеса Прирейкова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Проектована вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Просьолочна Група 1
Центральний РЕМ Одеса Профсоюзна Група 1
Центральний РЕМ Одеса Прохоровська вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Прохоровський провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса Пугачова вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Путьова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Пшенична Група 1
Центральний РЕМ Одеса Радіальний пров. Група 1
Центральний РЕМ Одеса Радісна Група 1
Центральний РЕМ Одеса Разіна Група 1
Центральний РЕМ Одеса Райдужна вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Самарська вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Селекційна вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Селекціонерів вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Сінна вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Степова вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Стєклова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Стовпова вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Строганова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Тираспільське шосе Група 1
Центральний РЕМ Одеса Тираспольська (Дзержинского) Група 1
Центральний РЕМ Одеса Тракторна вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Транспортна вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Трудових резервів Група 1
Центральний РЕМ Одеса Туристська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Улітіна вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Умова вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Фесенка Група 1
Центральний РЕМ Одеса Центральний Аеропорт Група 1
Центральний РЕМ Одеса Шефська вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Щорса Група 1
Центральний РЕМ Одеса Артилерійська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Гагаріна проспект Група 1
Центральний РЕМ Одеса Кленова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Маршала Говорова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Посмітного Група 1
Центральний РЕМ Одеса Середньофонтанский провулок Група 1
Центральний РЕМ Одеса Середньофонтанська вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Скворцова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Тіниста Група 1
Центральний РЕМ Одеса Фонтанська Дорога Група 1
Центральний РЕМ Одеса ШЕВЧЕНКА ПРОСПЕКТ Група 1
Центральний РЕМ Одеса Шота Руставелі Група 1
Центральний РЕМ Одеса 2-й Артилерійський пров Група 1
Центральний РЕМ Одеса Армійська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Гагаріна проспект Група 1
Центральний РЕМ Одеса Маршала Говорова Група 1
Центральний РЕМ Одеса Місячний пров. — прим Група 1
Центральний РЕМ Одеса Сегедська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Дворянська Група 1
Центральний РЕМ Одеса Жукова Віце-адмірала пров. Група 1
Центральний РЕМ Одеса Ніжинська вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Новосельського вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Пастера вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Преображенська вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Садова вулиця Група 1
Центральний РЕМ Одеса Соборна площа Група 1
Північний РЕМ Крижанівка Академіка Заболотного вул. Група 1
Північний РЕМ Крижанівка Генерала Бочарова вул. Група 1
Північний РЕМ Крижанівка Марсельська вул. Група 1
Північний РЕМ Одеса Академіка Заболотного Група 1
Північний РЕМ Одеса ВИСОЦЬКОГО Група 1
Північний РЕМ Одеса Генерала Бочарова Група 1
Північний РЕМ Одеса Марсельська Група 1
Північний РЕМ Одеса Сахарова Група 1
Північний РЕМ Одеса Семена Палія Група 1
Північний РЕМ Одеса 1-й Дунаєвський Група 1
Північний РЕМ Одеса 1-й Лузанівський провулок Група 1
Північний РЕМ Одеса 2-й Дунаєвського Група 1
Північний РЕМ Одеса 2-й Лузанівський Група 1
Північний РЕМ Одеса 3-й Дунаєвського Група 1
Північний РЕМ Одеса Дунаєвського Група 1
Північний РЕМ Одеса Конноармійська Група 1
Північний РЕМ Одеса ЛУЗАНІВСЬКА Група 1
Північний РЕМ Одеса Миколаївськая дор. Група 1
Північний РЕМ Одеса Наклонна Група 1
Північний РЕМ Одеса Одеський (Казковий) Група 1
Північний РЕМ Одеса ЦИМЛЯНСЬКА Група 1
Північний РЕМ Одеса Червона Група 1
Північний РЕМ Одеса Шестакова Група 1
Північний РЕМ Одеса Штилєва Група 1
Північний РЕМ Одеса 1 -й Ювілейний пров. Група 1
Північний РЕМ Одеса 1-й Вапняний Група 1
Північний РЕМ Одеса 1-й Наявний Група 1
Північний РЕМ Одеса 2-й Деревообобний Група 1
Північний РЕМ Одеса 2-й Наявний Група 1
Північний РЕМ Одеса 2-й Хімічний Група 1
Північний РЕМ Одеса 3-й Деревообробний Група 1
Північний РЕМ Одеса 3-й Наявний Група 1
Північний РЕМ Одеса 3-й Ступенчатий Група 1
Північний РЕМ Одеса 3-й Хімічний Група 1
Північний РЕМ Одеса 4-й Деревообробний Група 1
Північний РЕМ Одеса 4-й Наявний Група 1
Північний РЕМ Одеса 5-й Наявний Група 1
Північний РЕМ Одеса 6-й Наявний Група 1
Північний РЕМ Одеса 7-й Наявний Група 1
Північний РЕМ Одеса Ак. Воробйова Група 1
Північний РЕМ Одеса Бадаєва Група 1
Північний РЕМ Одеса Боровського Миколая Група 1
Північний РЕМ Одеса Боровського Миколая 36а Група 1
Північний РЕМ Одеса Вапняна Група 1
Північний РЕМ Одеса Вапняне селище Група 1
Північний РЕМ Одеса Ветрогонова Група 1
Північний РЕМ Одеса Винниченко Володимира Група 1
Північний РЕМ Одеса Гаріна Група 1
Північний РЕМ Одеса Гордієнко Група 1
Північний РЕМ Одеса Грушевського Група 1
Північний РЕМ Одеса Грушевського (Малиновский) Група 1
Північний РЕМ Одеса Далекосхідна Група 1
Північний РЕМ Одеса Декабристов Група 1
Північний РЕМ Одеса Деревообробна Група 1
Північний РЕМ Одеса І.Мазепи(Островського) Група 1
Північний РЕМ Одеса Коцюбинського Група 1
Північний РЕМ Одеса Краснослободська Група 1
Північний РЕМ Одеса Крилова Група 1
Північний РЕМ Одеса Лавочна Група 1
Північний РЕМ Одеса Латвіїський спуск Група 1
Північний РЕМ Одеса Листяна Група 1
Північний РЕМ Одеса Ломоносова Група 1
Північний РЕМ Одеса Любашевський пров. Група 1
Північний РЕМ Одеса Матюшенко Група 1
Північний РЕМ Одеса Мациєвского Група 1
Північний РЕМ Одеса Менжинського (Стельмаха) Група 1
Північний РЕМ Одеса Нерубайская Група 1
Північний РЕМ Одеса Нікитіна Група 1
Північний РЕМ Одеса Пассіонарії Група 1
Північний РЕМ Одеса ПЕСТЕЛЯ Група 1
Північний РЕМ Одеса Промислова Група 1
Північний РЕМ Одеса Промисловий пров. Група 1
Північний РЕМ Одеса С. Хорошенко Група 1
Північний РЕМ Одеса С. Щедріна Група 1
Північний РЕМ Одеса Севастопольскій пров. Група 1
Північний РЕМ Одеса Слобідська Група 1
Північний РЕМ Одеса Слобідський узвіз Група 1
Північний РЕМ Одеса Тиха Група 1
Північний РЕМ Одеса Усатова Група 1
Північний РЕМ Одеса Училищна Група 1
Північний РЕМ Одеса ШИРШОВА Група 1
Північний РЕМ Одеса Ширяївський Група 1
Північний РЕМ Усатове Одеськая Група 1
Північний РЕМ Усатове Совхозна Група 1
Північний РЕМ Одеса 1-й Лютневий Група 1
Північний РЕМ Одеса 1-й Флотський Група 1
Північний РЕМ Одеса 1-й Чапаєвський Група 1
Північний РЕМ Одеса 2-й Лютневий Група 1
Північний РЕМ Одеса 2-й Флотський Група 1
Північний РЕМ Одеса 2-й Чапаєвський Група 1
Північний РЕМ Одеса 3-й Флотський Група 1
Північний РЕМ Одеса 3-й Чапаєвський Група 1
Північний РЕМ Одеса 3-я Пересипьська Група 1
Північний РЕМ Одеса 4-й Флотський Група 1
Північний РЕМ Одеса 4-й Чапаєвський Група 1
Північний РЕМ Одеса 5-а Пересипська Група 1
Північний РЕМ Одеса 5-й Чапаєвський Група 1
Північний РЕМ Одеса 6-й Чапаєвський Група 1
Північний РЕМ Одеса 6-й Чорноморський Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня 1-а Лінія Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня 2-а Лінія Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня 3-я Лінія Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня 4-я Лінія Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня 5-я Лінія Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня пров 1-й Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня пров. 2-й Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня пров. 3-й Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня пров. 4-й Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня пров. 5-й Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня пров. 6-й Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня пров. 7-й Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня пров. 8-й Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня пров. 9-й Група 1
Північний РЕМ Одеса 8 Березня спуск Група 1
Північний РЕМ Одеса 8-й Чапаєвський Група 1
Північний РЕМ Одеса 8-я Пересипська Група 1
Північний РЕМ Одеса 9-й Чапаєвський Група 1
Північний РЕМ Одеса Аграрна Група 1
Північний РЕМ Одеса Балтськая дорога Група 1
Північний РЕМ Одеса Балтськая дорога. Група 1
Північний РЕМ Одеса Баркасний пров. Група 1
Північний РЕМ Одеса ГОЛОВНА Група 1
Північний РЕМ Одеса Дзвінка Група 1
Північний РЕМ Одеса Жевахова Група 1
Північний РЕМ Одеса Жевахова гора Група 1
Північний РЕМ Одеса Закарпатська Група 1
Північний РЕМ Одеса Кавказька Група 1
Північний РЕМ Одеса Кавказьский пров. Група 1
Північний РЕМ Одеса Кар’єрна Група 1
Північний РЕМ Одеса Лютнева Група 1
Північний РЕМ Одеса Мічурина Група 1
Північний РЕМ Одеса Навигаціонний пров. Група 1
Північний РЕМ Одеса пл. Мічурина Група 1
Північний РЕМ Одеса Посєвна Група 1
Північний РЕМ Одеса пров.Асєєва (7-й Чапаєвський) Група 1
Північний РЕМ Одеса Прокатна Група 1
Північний РЕМ Одеса ФЛОТСЬКА Група 1
Північний РЕМ Одеса Холмиста Група 1
Північний РЕМ Одеса Хуторська Група 1
Північний РЕМ Одеса Чапаєва Група 1
Північний РЕМ Усатове Сонячна Група 1
Північний РЕМ Усатове Теплична Бел Група 1
Північний РЕМ Усатове Церковна Група 1
Північний РЕМ Усатове Шевченко Група 1
Північний РЕМ Усатове Куяльницька (Щорса) Група 1
Північний РЕМ Усатове Молодіжна Група 1
Північний РЕМ Одеса Ак. Панкратовой Група 1
Північний РЕМ Одеса Геологічна (Степовая) Група 1
Північний РЕМ Одеса Котляревського Група 1
Північний РЕМ Одеса КРУГОВА Група 1
Північний РЕМ Одеса Оранжерейний пров. Група 1
Північний РЕМ Одеса Степова Група 1
Північний РЕМ Одеса Хавкіна Володимира Група 1
Північний РЕМ Одеса Хуторской Група 1
Північний РЕМ Одеса Хуторська Група 1
Північний РЕМ Одеса Цементний Група 1
Північний РЕМ Одеса Щорса пров. Група 1
Північний РЕМ Усатове Куяльницька (Щорса) Група 1
Північний РЕМ Усатове Массив Група 1
Північний РЕМ Усатове Массив №1 Група 1
Північний РЕМ Усатове Оранжерейний пров. Бел. Група 1
Північний РЕМ Усатове Усатівська с/рада Група 1
Північний РЕМ Усатове Хуторська Група 1
Північний РЕМ Корсунці Шевченко вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Винниченка вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Вишнева вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Григорія Сковороди вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Затишна вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Івана Франка вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Лесі Українки вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Мудрого Ярослава пров. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Незалежності вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Нова вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Новоселів вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Одеська вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Одеський пров. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Польова вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Садова вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка Словянська вул. Група 1
Північний РЕМ Красносілка ЧОРНОВОЛА Група 1
Північний РЕМ Красносілка ЧОРНОВОЛА ДОР. Група 1
Північний РЕМ Одеса Лева Семиренка Група 1
Північний РЕМ Одеса Теплична Група 1
Північний РЕМ Одеса 4-й Деревообробний Група 1
Північний РЕМ Одеса Шкодова гора Група 1
Північний РЕМ Одеса 2-й Вапняний Група 1
Північний РЕМ Одеса 3-й Вапняний Група 1
Північний РЕМ Одеса 3-й Ступенчатий Група 1
Північний РЕМ Одеса 4-й Ступенчатий Група 1
Північний РЕМ Одеса Андрієвського Група 1
Північний РЕМ Одеса Вапняна Група 1
Північний РЕМ Одеса Вапняне селище Група 1
Північний РЕМ Одеса Матеріальний пров. Група 1
Північний РЕМ Одеса Менжинського (Стельмаха) Група 1
Північний РЕМ Одеса Нікитіна Група 1
Північний РЕМ Одеса Плигуна Група 1
Північний РЕМ Одеса Слобідський узвіз Група 1
Північний РЕМ Одеса Ступенчатий 3-й пров. Група 1
Північний РЕМ Одеса Ступенчатий пров. Група 1
Північний РЕМ Одеса Ширяївський Група 1
Південний РЕМ Лиманка атамана Кошевого (К.Лібкнехта) провулок Група 2
Південний РЕМ Лиманка З.Космодемянської Група 2
Південний РЕМ Лиманка Кленова Група 2
Південний РЕМ Лиманка Макарова Група 2
Південний РЕМ Лиманка Миколи Троїцкого (К.Лібкнехта) Група 2
Південний РЕМ Лиманка Подвойского Група 2
Південний РЕМ Лиманка Садовий провулок Група 2
Південний РЕМ Лиманка Спортивная Група 2
Південний РЕМ Лиманка Тельмана Група 2
Південний РЕМ Одеса Зелений мис, товариство садівників Група 2
Південний РЕМ Одеса провулок Загородній Група 2
Південний РЕМ Одеса проспект Свободи Група 2
Південний РЕМ Одеса Симоненка Василя Група 2
Південний РЕМ Прилиманське Оборонна Група 2
Південний РЕМ Таїрово Зелена горка Група 2
Південний РЕМ Таїрово Зіркова вулиця Група 2
Південний РЕМ Червоний Хутір масив 11 Група 2
Південний РЕМ Чорноморка 1-а Амбулаторна провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка 1-й Проїзний провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка 2-а Амбулаторна провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка 2-й Проїзний провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка 2-й Тупіковий провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка 3-й Проїзний провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка 411 батареї вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Амбулаторна вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка В.Симоненка вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Венгера, с/т «Промінь» Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Верфяний провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Володимира Івасюка вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка вул.К.Лібкнехта (колишня Проектована, 2) Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Вчительский провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Вчительська Садове Товариство Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Гвоздична вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Дубініна вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка З.Космодем’янської вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка З.Космодем’янської провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Зелена вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Зелена горка Садове Товариство Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Іллічівець Садове Товариство Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Красива вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Красної Гвардії провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Крупскої Садове Товариство Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Макарова вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Маринистів вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Миколи Троїцкого вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Місячна Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Місячна вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Морська вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Перлинна вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Політкаторжан вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Прибріжна вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Приморська вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Приморський провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка провулок Кощового отамана (К.Либкнехта) Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Раїси Сергієнко вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Садова провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Свободи проспект Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Сонячна вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Сухолиманна вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Сухолиманська вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Тельмана вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Тепла вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Третя вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Ушакова вулиця Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Ушакова провулок Група 2
Південний РЕМ Чорноморка Центральна, с/т «Промінь» Група 2
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Білоруська Група 2
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Марії Демченко Група 2
Південний РЕМ Овідіопольський р-н масив Радужний Група 2
Південний РЕМ Одеса 12-а лінія Дачі Ковалевського Група 2
Південний РЕМ Одеса 1-й Дачний пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 1-й Рівності пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 1-й Тимірязєва пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 2-й Амундсена пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 2-й Дачний пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 3-й Амундсена пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 3-й Тимірязєва пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 4-а Лінія Марії Демченко вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса 4-й Тимірязєва пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 5-й Тимірязєва пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 9-а Лінія Дачі Ковалевського вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Абрикосова вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Абрикосовий пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса Академіка Вільямса вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Академіка Глушка вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Академіка Корольова вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Амундсена 142, 10 Лінія Група 2
Південний РЕМ Одеса Амундсена 142, 11 Лінія Група 2
Південний РЕМ Одеса Амундсена 142, 12 Лінія Група 2
Південний РЕМ Одеса Амундсена 142, 6 Лінія Група 2
Південний РЕМ Одеса Амундсена 142, 7 Лінія Група 2
Південний РЕМ Одеса Амундсена 142, 8 Лінія Група 2
Південний РЕМ Одеса Амундсена 142, 9 Лінія Група 2
Південний РЕМ Одеса Амундсена 142, Горіхова Група 2
Південний РЕМ Одеса Амундсена 142, Правди Група 2
Південний РЕМ Одеса Амундсена вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Амундсена пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса Ахматової вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Білоруська вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Богатського бульв. Група 2
Південний РЕМ Одеса Вершинна вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Вєтрова вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Вірського вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Вітебська вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Гаршина вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Гаршина пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса Горіхова вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Дача Ковалевського Група 2
Південний РЕМ Одеса Дачна вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Дачний пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса Дубовий гай вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Естонська Група 2
Південний РЕМ Одеса Ільфа і Петрова Група 2
Південний РЕМ Одеса Кришталева Група 2
Південний РЕМ Одеса Левітана Група 2
Південний РЕМ Одеса Літній провулок Група 2
Південний РЕМ Одеса Львівська Група 2
Південний РЕМ Одеса Львівський провулок Група 2
Південний РЕМ Одеса Люстдорфська дорога ( київ) Група 2
Південний РЕМ Одеса Макаренко Група 2
Південний РЕМ Одеса Марії Демченко Група 2
Південний РЕМ Одеса Маршала Жукова Група 2
Південний РЕМ Одеса Мічуріна Група 2
Південний РЕМ Одеса Олександра Невського Група 2
Південний РЕМ Одеса Писарева Група 2
Південний РЕМ Одеса пров. Естонський Група 2
Південний РЕМ Одеса пров. Правди Група 2
Південний РЕМ Одеса провулок Ковалевського Група 2
Південний РЕМ Одеса провулок Янтарний (Майський пер.) Група 2
Південний РЕМ Одеса Просвіти (колишня Правди) Група 2
Південний РЕМ Одеса Рівний Група 2
Південний РЕМ Одеса Рівності Група 2
Південний РЕМ Одеса Тимірязєва Група 2
Південний РЕМ Одеса Тополева Група 2
Південний РЕМ Одеса Тополева-Київ. Група 2
Південний РЕМ Одеса Фонтанська дорога-київ Група 2
Південний РЕМ Одеса Чапаєва (М.Огренича) Група 2
Південний РЕМ Одеса Шишкіна Група 2
Південний РЕМ Одеса Якутська Група 2
Південний РЕМ Одеса Ялинкова Група 2
Південний РЕМ Одеса 1-а лінія 6-ої ст.Люстдорфської дороги Група 2
Південний РЕМ Одеса 2-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 2
Південний РЕМ Одеса 3-я лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 2
Південний РЕМ Одеса Академіка Глушка вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Академіка Корольова вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Левітана Група 2
Південний РЕМ Одеса Люстдорфська дорога ( київ) Група 2
Південний РЕМ Одеса Академіка Вавілова вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Академіка Вільямса вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Академіка Корольова вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Весняна вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Естафетна Група 2
Південний РЕМ Одеса Естонська Група 2
Південний РЕМ Одеса Люстдорфська дорога ( київ) Група 2
Південний РЕМ Одеса Мічуріна Група 2
Південний РЕМ Одеса Мічуріна провулок Група 2
Південний РЕМ Одеса Танфільєва Група 2
Південний РЕМ Одеса Чапаєва (М.Огренича) Група 2
Південний РЕМ Одеса Яблунева Група 2
Південний РЕМ Одеса 1-а лінія 4-ої ст.Люстдорфської дороги Група 2
Південний РЕМ Одеса 1-й Аеродромний пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 1-й Глазунова пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 1-й Кандинського Василя пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 1-й Тупиковий пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 2-й Васнецова пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 2-й Глазунова пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 2-й Кандинського пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 2-й Рясний пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 2-й Тупиковий пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 3-й Кандинського пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 4-й Олександра Невського пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 4-й Ульянівський пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 5-й Кандинського Василя пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса 5-й Ульянївський пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса Авіаторів пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса Адміральський просп. (Київський р-н) Група 2
Південний РЕМ Одеса Академіка Філатова вул. (Київський р-н) Група 2
Південний РЕМ Одеса Академіка Філатова вул.(Малиновський) Група 2
Південний РЕМ Одеса Березова вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Березовий пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса Ванцетті вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Ванцетті пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса Варненська вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Васнецова вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Вертелецького вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Генерала Петрова вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Героїв Крут вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Глазунова вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Дмитра Донського вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Жаботинського Група 2
Південний РЕМ Одеса Жасминова Група 2
Південний РЕМ Одеса Івана та Юрія Лип вул. Група 2
Південний РЕМ Одеса Інглезі вул. (Малиновський р-н) Група 2
Південний РЕМ Одеса Іцхака Рабіна Група 2
Південний РЕМ Одеса Китобійна Група 2
Південний РЕМ Одеса Комарова Група 2
Південний РЕМ Одеса Космонавта Комарова Група 2
Південний РЕМ Одеса Космонавтів мал Група 2
Південний РЕМ Одеса Краснова Група 2
Південний РЕМ Одеса Левкоєва (кол.Левкойна) Група 2
Південний РЕМ Одеса Лип Івана та Юрія Група 2
Південний РЕМ Одеса Лінійна Група 2
Південний РЕМ Одеса Люстдорфська дорога ( київ) Група 2
Південний РЕМ Одеса Малиновського Маршала Група 2
Південний РЕМ Одеса Маршала Жукова Група 2
Південний РЕМ Одеса Маршрутна Група 2
Південний РЕМ Одеса Машинобудівний пров. Група 2
Південний РЕМ Одеса Незалежності площа Група 2
Південний РЕМ Одеса Новаторів Група 2
Південний РЕМ Одеса Обільна Група 2
Південний РЕМ Одеса Петрашевського Група 2
Південний РЕМ Одеса Планетна Група 2
Південний РЕМ Одеса пров. Глазунова Група 2
Південний РЕМ Одеса пров. Південний Група 2
Південний РЕМ Одеса пров. Прорізний Група 2
Південний РЕМ Одеса пров. Ульянівський Група 2
Південний РЕМ Одеса пров.Тупіковий Група 2
Південний РЕМ Одеса Прорізна Група 2
Південний РЕМ Одеса Пшенична Група 2
Південний РЕМ Одеса Радісна Група 2
Південний РЕМ Одеса Рожева Група 2
Південний РЕМ Одеса Ромашкова Група 2
Південний РЕМ Одеса Сакко Група 2
Південний РЕМ Одеса Сибірська Група 2
Південний РЕМ Одеса Сурікова Група 2
Південний РЕМ Одеса Терешкової Валентини-київ Група 2
Південний РЕМ Одеса Технічний провулок Група 2
Південний РЕМ Одеса Щорса Група 2
Південний РЕМ Одеса Тульська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Базарна Група 2
Центральний РЕМ Одеса Леонтовича Група 2
Центральний РЕМ Одеса Лермонтовський провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Мала Арнаутська вул. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Мукачівський пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Нова вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Чорноморська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса 10-го Квітня Група 2
Центральний РЕМ Одеса 1-й Разумовський правулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 1-й Стахановський провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 2-й Розумовський провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 4-й Стахановський провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Аполлон Скальковський пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Бабеля Група 2
Центральний РЕМ Одеса Базарна Група 2
Центральний РЕМ Одеса Балківська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Банний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Вільгельма Габсбурга пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Головківська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Градоначальницька Група 2
Центральний РЕМ Одеса Дідріхсона Група 2
Центральний РЕМ Одеса Дюковська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Картамишевська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Картамишевський провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Кінна вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Коблевська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Ковалевського узвіз Група 2
Центральний РЕМ Одеса Колонтаївська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Комітетська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Маловського вул. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Матроський узвіз Група 2
Центральний РЕМ Одеса Мечникова вулиця (Приморський) Група 2
Центральний РЕМ Одеса Мусіна пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Ніжинська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Новосельського вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Олександра Стурдзи пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Ольгіївська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Петра Ніщинського Група 2
Центральний РЕМ Одеса Південна вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Пішонівська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Поперечний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Прохоровська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Різовська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Розкидайлівська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Розумовського Група 2
Центральний РЕМ Одеса Садиковська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Середня вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Сєрова вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Скиданівська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Скиданівський узвіз Група 2
Центральний РЕМ Одеса Скісна Група 2
Центральний РЕМ Одеса Старопортофранківська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Степана Олійника узвіз Група 2
Центральний РЕМ Авангард Добрянського вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Дукова вул. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Бреуса Група 2
Центральний РЕМ Одеса Гвоздичний Група 2
Центральний РЕМ Одеса Зоопаркова Група 2
Центральний РЕМ Одеса Кленова Група 2
Центральний РЕМ Одеса Маршала Говорова Група 2
Центральний РЕМ Одеса Педагогічна Група 2
Центральний РЕМ Одеса Педагогічний пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Тіниста Група 2
Центральний РЕМ Одеса Велика Арнаутська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Гімназична Група 2
Центральний РЕМ Одеса Канатна вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Лейтенанта Шмідта вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Мала Арнаутська вул. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Осипова вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Пантелеймонівська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Пушкінська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Успенська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Василя Жуковського Група 2
Центральний РЕМ Одеса Грецька Група 2
Центральний РЕМ Одеса Дерибасівська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Єврейська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Жукова Віце-адмірала пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Івана Буніна Група 2
Центральний РЕМ Одеса Катерининська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Катерининська площа Група 2
Центральний РЕМ Одеса Красний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Ланжеронівська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Нечипуренка провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Польська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Преображенська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Пушкінська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Рішельєвська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Чайковського провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 1-й Амурський пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса 1-й Лазурний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 1-й Ползунова провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 1-й Східний пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса 2-а Ползунова Група 2
Центральний РЕМ Одеса 2-й Амурський провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 2-й Лазурний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 3-й Амурський провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 3-й Лазурний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 4-й Амурський провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 4-й Лазурний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 5-й Лазурний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса 6-й Лазурний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Аеродромна Група 2
Центральний РЕМ Одеса Амвросія Бучми Група 2
Центральний РЕМ Одеса Амурська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Ангарська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Аркаса Група 2
Центральний РЕМ Одеса Бахчева Група 2
Центральний РЕМ Одеса Бородінська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Бородінський провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Братська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Володимира Сосюри Група 2
Центральний РЕМ Одеса Горизонтальна Група 2
Центральний РЕМ Одеса Дальницьке Шосе Група 2
Центральний РЕМ Одеса Дунайська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Зернова вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Злакова вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Казанська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Курганська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Леонова вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Локальна вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Магістральна вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Макова вул. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Маковий пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса масив №1 Група 2
Центральний РЕМ Одеса Нескучна вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Огородна вулиця (Авангард) Група 2
Центральний РЕМ Одеса Озерна вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Патріотична вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Петра Лещенка Група 2
Центральний РЕМ Одеса Північна вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Північний пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Проточний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Санітарна вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Сосюри вулиця(Овидиоп) Група 2
Центральний РЕМ Одеса Тираспільське шосе Група 2
Центральний РЕМ Одеса Тираспольська (Дзержинского) Група 2
Центральний РЕМ Одеса Учнівська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Черкаська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Чернівецький пров. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Чумацька Група 2
Центральний РЕМ Одеса Василя Жуковського Група 2
Центральний РЕМ Одеса Віри Холодної площа Група 2
Центральний РЕМ Одеса вул. Челюскінців Група 2
Центральний РЕМ Одеса Дегтярна Група 2
Центральний РЕМ Одеса Єврейська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Коблевська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Ковальська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Льва Толстого вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Лютеранський провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Нечипуренка провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Ніжинська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Новосельського вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Олександрівський просп. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Онілової провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Покровський провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Преображенська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Садова вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Соборна площа Група 2
Центральний РЕМ Одеса Спиридонівська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Старобазарний сквер Група 2
Центральний РЕМ Одеса Степана Олійника узвіз Група 2
Центральний РЕМ Одеса Тираспільська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Тираспольська (Дзержинского) Група 2
Центральний РЕМ Одеса Троїцька вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Успенська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Авангард Зелена вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Комінтерна вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Масив 1 Група 2
Центральний РЕМ Авангард Нижня вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Огородна вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Паркова вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард смт Хлібодарське Група 2
Центральний РЕМ Авангард Спортивна вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Фруктова вул. Група 2
Центральний РЕМ Одеса 3-й Травневий провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Бугаївська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Артезіанська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Бугаївська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Будівельна вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Будівельний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Радіо вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Супутників вулиця Група 2
Центральний РЕМ Авангард Аванградська вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Агрономічна вул. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Довженко Група 2
Центральний РЕМ Одеса Санаторний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Французський бульвар Група 2
Центральний РЕМ Одеса Французький бульвар Група 2
Центральний РЕМ Одеса Фонтанская дорога-малин Група 2
Центральний РЕМ Одеса Академічна ( Піонерська) Група 2
Центральний РЕМ Одеса Армійська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Маршала Говорова Група 2
Центральний РЕМ Одеса Сегедська Група 2
Центральний РЕМ Одеса Фонтанська дорога -прим Група 2
Центральний РЕМ Авангард Абрикосова вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Аванградська вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Ангарська вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Виноградна вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Добрянського вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Дукова вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Нижня вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Садова вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Санітарна вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Степовий пров. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Тіниста вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Фруктова вул. Група 2
Центральний РЕМ Авангард Центральна вул. Група 2
Центральний РЕМ Одеса Чумацька Група 2
Центральний РЕМ Одеса Гагаріна проспект Група 2
Центральний РЕМ Одеса Семінарська вулиця Група 2
Центральний РЕМ Одеса Удільний провулок Група 2
Центральний РЕМ Одеса Французський бульвар Група 2
Центральний РЕМ Одеса Французький бульвар Група 2
Північний РЕМ Одеса Академіка Заболотного Група 2
Північний РЕМ Одеса ВИСОЦЬКОГО Група 2
Північний РЕМ Одеса Сахарова Група 2
Північний РЕМ Одеса Семена Палія Група 2
Північний РЕМ Одеса Генерала Бочарова Група 2
Північний РЕМ Одеса Добровольского проспект Група 2
Північний РЕМ Одеса Семена Палія Група 2
Північний РЕМ Одеса Добровольского проспект Група 2
Північний РЕМ Одеса МАХАЧКАЛИНСЬКА Група 2
Північний РЕМ Одеса Семена Палія Група 2
Північний РЕМ Одеса ВИСОЦЬКОГО Група 2
Північний РЕМ Одеса Генерала Бочарова Група 2
Північний РЕМ Одеса Сахарова Група 2
Північний РЕМ Одеса Семена Палія Група 2
Північний РЕМ Одеса Генерала Бочарова Група 2
Північний РЕМ Одеса Жоліо Кюрі Група 2
Північний РЕМ Одеса Академіка Заболотного Група 2
Північний РЕМ Одеса Марсельська Група 2
Північний РЕМ Одеса Академіка Заболотного Група 2
Північний РЕМ Одеса Марсельська Група 2
Північний РЕМ Одеса Сахарова Група 2
Північний РЕМ Корсунці Лиманна 1-я вул. Група 2
Північний РЕМ Корсунці Лиманна вул. Група 2
Північний РЕМ Корсунці Лиманний пров. Група 2
Північний РЕМ Корсунці Набережна вул. Група 2
Північний РЕМ Корсунці Садова вул. Група 2
Північний РЕМ Одеса 10-ая Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 36 ЛІНІЯ Група 2
Північний РЕМ Одеса 36-я Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 37-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 38-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 39-я Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 40-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 41-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 42-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 43-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 44-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 45-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 46-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 47-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 48-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 49-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 4-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 50-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 51-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 52-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 53-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 54-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 55-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 5-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 6-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 7-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 8-а Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса 9-ая Лінія на житловому масиві Група 2
Північний РЕМ Одеса Вишнева Група 2
Північний РЕМ Одеса Вишневий Група 2
Північний РЕМ Одеса Дем’янова Група 2
Північний РЕМ Одеса Дніпровська Група 2
Північний РЕМ Одеса Добровольского проспект Група 2
Північний РЕМ Одеса Донецка Група 2
Північний РЕМ Одеса Жоліо Кюрі Група 2
Північний РЕМ Одеса Капітана Кузнецова Група 2
Північний РЕМ Одеса Керченська Група 2
Північний РЕМ Одеса Конноармійська Група 2
Північний РЕМ Одеса Курська Група 2
Північний РЕМ Одеса Леси Українки Група 2
Північний РЕМ Одеса Ломоносова Група 2
Північний РЕМ Одеса ЛУЦЬКА Група 2
Північний РЕМ Одеса Мелітопільська Група 2
Північний РЕМ Одеса Міцкевича Група 2
Північний РЕМ Одеса Перемоги Група 2
Північний РЕМ Одеса Пісочна Група 2
Північний РЕМ Одеса Пісочний Група 2
Північний РЕМ Одеса Раздольна Група 2
Північний РЕМ Одеса РАКЕТНА Група 2
Північний РЕМ Одеса Рел’єфна Група 2
Північний РЕМ Одеса Ростовська Група 2
Північний РЕМ Одеса Сєрогодського Група 2
Північний РЕМ Одеса Сімферопольстка Група 2
Північний РЕМ Одеса Соляна Група 2
Північний РЕМ Одеса Степова (ШЕВЧЕНКО) Група 2
Північний РЕМ Одеса Центральна Група 2
Північний РЕМ Одеса Шестакова Група 2
Північний РЕМ Одеса Яблочна Група 2
Північний РЕМ Одеса 10-й Чорноморський Група 2
Північний РЕМ Одеса 13-й Чорноморський Група 2
Північний РЕМ Одеса 1-й Балтський Група 2
Північний РЕМ Одеса 1-й Чорноморський Група 2
Північний РЕМ Одеса 2-й Балтський Група 2
Північний РЕМ Одеса 2-й Чорноморський Група 2
Північний РЕМ Одеса 2-я Пересипська Група 2
Північний РЕМ Одеса 3-й Балтський Група 2
Північний РЕМ Одеса 3-й Чорноморський Група 2
Північний РЕМ Одеса 3-я Пересипьська Група 2
Північний РЕМ Одеса 4-й Балтский Група 2
Північний РЕМ Одеса 4-й Чорноморський Група 2
Північний РЕМ Одеса 5-й Балтський Група 2
Північний РЕМ Одеса 5-й Чорноморський Група 2
Північний РЕМ Одеса 6-й Балтський Група 2
Північний РЕМ Одеса 6-я Пересипськая Група 2
Північний РЕМ Одеса 7-й Балтський Група 2
Північний РЕМ Одеса 7-й Чорноморський Група 2
Північний РЕМ Одеса 7-я Пересипська Група 2
Північний РЕМ Одеса 8 Березня Група 2
Північний РЕМ Одеса 8 Березня 2-а Лінія Група 2
Північний РЕМ Одеса 8-й Балтський Група 2
Північний РЕМ Одеса 8-й Чорноморський Група 2
Північний РЕМ Одеса 9-й Чорноморський Група 2
Північний РЕМ Одеса Більшовицький пров. Група 2
Північний РЕМ Одеса Долинська Група 2
Північний РЕМ Одеса Жевахова Група 2
Північний РЕМ Одеса Жевахова гора Група 2
Північний РЕМ Одеса Каришковського Група 2
Північний РЕМ Одеса Локомотивна Група 2
Північний РЕМ Одеса Ринкова Група 2
Північний РЕМ Одеса Чорноморський 3 пров. Група 2
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Масив 11 Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Академічний пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Дачний пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Китобійний пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Кришталевий пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Олександра Невського пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Рівності пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Рясний пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Український пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Шишкіна пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Юннатів пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 2-й Академічний пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 2-й Китобійний пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 2-й Костанді пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 2-й Олександра Невського пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 2-й Рівності пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 2-й Український пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 2-й Шишкіна пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 3-й Костанді пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 3-й Олександра Невського пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 3-й Український пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 3-й Шишкіна пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 4-й Олександра Невського пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 4-й Проектований пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 5-й Проектуємий пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Авдєєва-Чорноморського вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Адміральський просп. (Київський р-н) Група 3
Південний РЕМ Одеса Академічна вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Академічний пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Архітектурна вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Ахматової вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Баштанна вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Безіменний пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Бернардацці вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Бригадна вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Ванний пров. (Київський р-н) Група 3
Південний РЕМ Одеса Ванний пров. (Приморський р-н) Група 3
Південний РЕМ Одеса Вертелецького вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Гаршина вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Гаршина пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Гвардійська вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Геллера Юхима вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Геранева вул. (Київський район) Група 3
Південний РЕМ Одеса Героїв-прикордонників вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Городня вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Дачна вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Дмитра Донського вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Докова Група 3
Південний РЕМ Одеса Достоєвського вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Достоєвського пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Івана Франка Група 3
Південний РЕМ Одеса Івана Франка провулок Група 3
Південний РЕМ Одеса Кавунева (колишня вул.Арбузна) Група 3
Південний РЕМ Одеса Каманіна Група 3
Південний РЕМ Одеса Квіткова Група 3
Південний РЕМ Одеса Квіткова Малин р-н Група 3
Південний РЕМ Одеса Квіткова Фонтан Група 3
Південний РЕМ Одеса Китобійна Група 3
Південний РЕМ Одеса Компасний провулок Група 3
Південний РЕМ Одеса Кондрашина Група 3
Південний РЕМ Одеса Кордонний пров. київ Група 3
Південний РЕМ Одеса Костанді Група 3
Південний РЕМ Одеса Кримська Група 3
Південний РЕМ Одеса Кримський провулок Група 3
Південний РЕМ Одеса Кришталева Група 3
Південний РЕМ Одеса Кришталевий Група 3
Південний РЕМ Одеса Кришталевий провулок Група 3
Південний РЕМ Одеса Купріна Група 3
Південний РЕМ Одеса ЛЕВАНЕВСЬКОГО — киев Група 3
Південний РЕМ Одеса Леваневського — прим Група 3
Південний РЕМ Одеса Леваневського тупик Група 3
Південний РЕМ Одеса Левітана Група 3
Південний РЕМ Одеса Левкоєва (кол.Левкойна) Група 3
Південний РЕМ Одеса Літній Група 3
Південний РЕМ Одеса Літній провулок Група 3
Південний РЕМ Одеса Луніна контр-адмірала — київ Група 3
Південний РЕМ Одеса Львівська Група 3
Південний РЕМ Одеса Львівський провулок Група 3
Південний РЕМ Одеса Лядова Група 3
Південний РЕМ Одеса Ляпідєвського Група 3
Південний РЕМ Одеса Молокова Група 3
Південний РЕМ Одеса Недєліна Група 3
Південний РЕМ Одеса Немировича — Данченка Група 3
Південний РЕМ Одеса Новоберегова — київ Група 3
Південний РЕМ Одеса Новоберегова — прим Група 3
Південний РЕМ Одеса Новоукраїнський Група 3
Південний РЕМ Одеса Обільна Група 3
Південний РЕМ Одеса Окружна Група 3
Південний РЕМ Одеса Олександра Невського Група 3
Південний РЕМ Одеса Педагогічна Група 3
Південний РЕМ Одеса Петрашевського Група 3
Південний РЕМ Одеса Планетна Група 3
Південний РЕМ Одеса Посмітного Група 3
Південний РЕМ Одеса Приморський Група 3
Південний РЕМ Одеса пров. Дачний Група 3
Південний РЕМ Одеса пров. Дмитра Донського Група 3
Південний РЕМ Одеса пров. Кордонний-прим Група 3
Південний РЕМ Одеса пров. Молокова Група 3
Південний РЕМ Одеса пров. Червоних Зір Група 3
Південний РЕМ Одеса пров.Іподромний Група 3
Південний РЕМ Одеса пров.Костеловської (3 Проектований пр) Група 3
Південний РЕМ Одеса пров.Кримський Група 3
Південний РЕМ Одеса пров.Слави Група 3
Південний РЕМ Одеса Рєпіна Група 3
Південний РЕМ Одеса Рівності Група 3
Південний РЕМ Одеса Собінова Група 3
Південний РЕМ Одеса Суднобудівна київ Група 3
Південний РЕМ Одеса Сумська Група 3
Південний РЕМ Одеса Тимірязєва Група 3
Південний РЕМ Одеса Толбухіна Група 3
Південний РЕМ Одеса Трудова Група 3
Південний РЕМ Одеса Тульська Група 3
Південний РЕМ Одеса Урожайна Група 3
Південний РЕМ Одеса Флотский Група 3
Південний РЕМ Одеса Флотська Група 3
Південний РЕМ Одеса Флотська вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Фонтанська дорога Група 3
Південний РЕМ Одеса Франка Івана Група 3
Південний РЕМ Одеса ХАРЬКІВСЬКА Група 3
Південний РЕМ Одеса Чернігівська Група 3
Південний РЕМ Одеса Чернігівський провулок Група 3
Південний РЕМ Одеса Чубаївська Група 3
Південний РЕМ Одеса Чубаївський пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Шишкіна Група 3
Південний РЕМ Одеса Штурвальна Група 3
Південний РЕМ Одеса Щоглова Група 3
Південний РЕМ Одеса Ю.Геллєра Група 3
Південний РЕМ Одеса Юннатів Група 3
Південний РЕМ Одеса Ялинкова Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Інститутська вул. Група 3
Південний РЕМ Лиманка Майстерська Група 3
Південний РЕМ Лиманка масив 15 Група 3
Південний РЕМ Лиманка масив 9 Група 3
Південний РЕМ Лиманка Патріотична Група 3
Південний РЕМ Лиманка Першотравнева Група 3
Південний РЕМ Лиманка Польова Група 3
Південний РЕМ Лиманка Ульянівка Група 3
Південний РЕМ Лиманка Чорноморська Група 3
Південний РЕМ Овідіопольський р-н 2-й пров.Амундсена Група 3
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Масив 15 Група 3
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Одеська Група 3
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Паркова Група 3
Південний РЕМ Овідіопольський р-н село Мізікевича, ж/м Ульянівка Група 3
Південний РЕМ Овідіопольський р-н ТСБ»Таїровське» Група 3
Південний РЕМ Одеса 1 лінія Вільямса 43 Група 3
Південний РЕМ Одеса 10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 3
Південний РЕМ Одеса 11-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Амундсена пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 1-й Магнітогорський пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 2-й Амундсена пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 2-й Магнітогорський пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 2-й Новгородський пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 2-й Юннатів пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 3-й Амундсена пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 3-й Юннатів пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса 5-й Тимірязєва пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Академіка Вільямса вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Академіка Глушка вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Академіка Корольова вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Амбулаторний пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Амундсена вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Амундсена пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Байдарочний пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Байдукова пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Белякова пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Березанська Група 3
Південний РЕМ Одеса Бєлякова пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Вільямса вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Вільямса пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Водний пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Вузький пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Гранітна вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Гумїльова вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Дача Ковалевськго 142, 9 Лінія Група 3
Південний РЕМ Одеса Дача Ковалевського Група 3
Південний РЕМ Одеса Довга вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Золотий берег Група 3
Південний РЕМ Одеса Ільфа і Петрова Група 3
Південний РЕМ Одеса Костанді Група 3
Південний РЕМ Одеса Леваневського Група 3
Південний РЕМ Одеса Левітана Група 3
Південний РЕМ Одеса Лодочний Група 3
Південний РЕМ Одеса Львівська Група 3
Південний РЕМ Одеса Люстдорфська дорога ( київ) Група 3
Південний РЕМ Одеса Магнітогорська Група 3
Південний РЕМ Одеса Магнітогорський пров. Група 3
Південний РЕМ Одеса Марії Демченко Група 3
Південний РЕМ Одеса Маршала Жукова Група 3
Південний РЕМ Одеса Маячний Група 3
Південний РЕМ Одеса Новгородська Група 3
Південний РЕМ Одеса Новгородський Група 3
Південний РЕМ Одеса Одеська Група 3
Південний РЕМ Одеса Олександра Невського Група 3
Південний РЕМ Одеса Павлова Група 3
Південний РЕМ Одеса Панченко Група 3
Південний РЕМ Одеса Пров. Новгородський Група 3
Південний РЕМ Одеса пров.Всеволода Змієнка (пров.Бабушкіна) Група 3
Південний РЕМ Одеса пров.Мічманський 2 Група 3
Південний РЕМ Одеса пров.Панченко Група 3
Південний РЕМ Одеса провулок Павлова Група 3
Південний РЕМ Одеса проспект Небесної Сотні Група 3
Південний РЕМ Одеса Рибальська Група 3
Південний РЕМ Одеса Рибальська балка Група 3
Південний РЕМ Одеса Рульовий Група 3
Південний РЕМ Одеса Садовського Група 3
Південний РЕМ Одеса Саксаганського Група 3
Південний РЕМ Одеса Семена Яхненка (колишня Бабушкіна) Група 3
Південний РЕМ Одеса Советський Група 3
Південний РЕМ Одеса Сумська Група 3
Південний РЕМ Одеса Тимірязєва Група 3
Південний РЕМ Одеса Трудовий Група 3
Південний РЕМ Одеса Фестивальний Група 3
Південний РЕМ Одеса Фонтанська дорога Група 3
Південний РЕМ Одеса Художніка Фєдорова Група 3
Південний РЕМ Одеса Чернігівська Група 3
Південний РЕМ Одеса Шишкіна Група 3
Південний РЕМ Одеса Шолохова Група 3
Південний РЕМ Одеса Щербакова Група 3
Південний РЕМ Одеса Якірний Група 3
Південний РЕМ Одеса (Ульянівка) Левітана Група 3
Південний РЕМ смт Таїрове Архітекторська Група 3
Південний РЕМ смт Таїрове Землевпорядна Група 3
Південний РЕМ смт Таїрове Літературна Група 3
Південний РЕМ смт Таїрове провулок Будівельний Група 3
Південний РЕМ Сухий Лиман Авангардна Група 3
Південний РЕМ Таїрово 40 років Перемоги вулиця Група 3
Південний РЕМ Таїрово Аграрний провулок Група 3
Південний РЕМ Таїрово Архитекторська вулиця Група 3
Південний РЕМ Таїрово Будівельників провулок Група 3
Південний РЕМ Таїрово Виноградний провулок Група 3
Південний РЕМ Таїрово Дачний провулок Група 3
Південний РЕМ Таїрово Дубова вулиця Група 3
Південний РЕМ Таїрово Зіркова вулиця Група 3
Південний РЕМ Таїрово Молодіжна вулиця Група 3
Південний РЕМ Таїрово Набережна вулиця Група 3
Південний РЕМ Таїрово Ульянівка 1 вулиця Група 3
Південний РЕМ Ульянівка 1 Одеська вул. Група 3
Південний РЕМ Ульянівка 1 Ульянівська вул. Група 3
Південний РЕМ Ульянівка 1 Ульянівська1 вул. Група 3
Південний РЕМ Ульянівка 2 Бузкова вулиця Група 3
Південний РЕМ Ульянівка 2 Ульянівка 2 вулиця Група 3
Південний РЕМ Хутір Мізікевича Будівельна вулиця Група 3
Південний РЕМ Хутір Мізікевича Горіхова вулиця Група 3
Південний РЕМ Хутір Мізікевича Дачна вулиця Група 3
Південний РЕМ Хутір Мізікевича Молодіжна вулиця Група 3
Південний РЕМ Хутір Мізікевича Паркова вулиця Група 3
Південний РЕМ Хутір Мізікевича Садова вулиця Група 3
Південний РЕМ Хутір Мізікевича Степова вулиця Група 3
Південний РЕМ Червоний Хутір Масив 38 Група 3
Південний РЕМ Червоний Хутір Патріотична вулиця Група 3
Південний РЕМ Червоний Хутір Першотравнева вулиця Група 3
Південний РЕМ Червоний Хутір Польова вулиця Група 3
Південний РЕМ Червоний Хутір Садовод ОСГІ вулиця Група 3
Південний РЕМ Червоний Хутір Чорноморська вулиця Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка 423 Причал Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Виноградна вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Виноградний пров. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Інститутська вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Нова вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Північна вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Приліманський пров. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Приморська вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Приморський пров. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Причал пров. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Радісна вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Садова вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Сонячна вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Степний пров. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Степова вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Центральна вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Черноморської дороги вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Шевченка вул. Група 3
Південний РЕМ Бурлача Балка Шкільна вул. Група 3
Південний РЕМ Лиманка 2-ий Іванова провулок Група 3
Південний РЕМ Лиманка Арцизська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Балтська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Гарманна Група 3
Південний РЕМ Лиманка Джерельна Група 3
Південний РЕМ Лиманка Жилмасив Група 3
Південний РЕМ Лиманка Затишна Група 3
Південний РЕМ Лиманка Затишний провулок Група 3
Південний РЕМ Лиманка Іванова провулок Група 3
Південний РЕМ Лиманка Івановська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Ізмаїльська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Інститутська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Камишова Група 3
Південний РЕМ Лиманка Кілійська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Кодимська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Крутоярська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Лиманська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Любашівська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Майстерська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Макарова Група 3
Південний РЕМ Лиманка масив 15 Група 3
Південний РЕМ Лиманка масив 34 Група 3
Південний РЕМ Лиманка Надії Група 3
Південний РЕМ Лиманка Незалежності Група 3
Південний РЕМ Лиманка Новосельська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Овідіопільська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Огородна Група 3
Південний РЕМ Лиманка Південна Група 3
Південний РЕМ Лиманка Північний провулок Група 3
Південний РЕМ Лиманка Під’їзна Група 3
Південний РЕМ Лиманка Подвойского Група 3
Південний РЕМ Лиманка Проєктована Група 3
Південний РЕМ Лиманка Ремонтний провулок Група 3
Південний РЕМ Лиманка Санаторна Група 3
Південний РЕМ Лиманка Світанок садовий кооператив Група 3
Південний РЕМ Лиманка Свободи проспект Група 3
Південний РЕМ Лиманка Славянская Група 3
Південний РЕМ Лиманка Татарбунарська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Тиха Група 3
Південний РЕМ Лиманка Червонохуторська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Ширяївська Група 3
Південний РЕМ Лиманка Якірна Група 3
Південний РЕМ Лиманка Ясногорська Група 3
Південний РЕМ Овідіопольський р-н Масив 15 Група 3
Південний РЕМ Одеса Зелена гiрка Група 3
Південний РЕМ Прилиманське Квіткова Група 3
Південний РЕМ смт Таїрове Масив 21 Група 3
Південний РЕМ смт Таїрове Медична Група 3
Південний РЕМ смт Таїрове Наукова Група 3
Південний РЕМ Таїрово Зелена горка Група 3
Південний РЕМ Таїрово Золота нива Група 3
Південний РЕМ Таїрово Корабельна вулиця Група 3
Південний РЕМ Таїрово Нагорна вулиця Група 3
Південний РЕМ Таїрово Пивоварна вулиця Група 3
Південний РЕМ Таїрово Румб д/к Група 3
Південний РЕМ Таїрово Світанок Група 3
Південний РЕМ Червоний Хутір Інститутська вулиця Група 3
Південний РЕМ Червоний Хутір Санаторій Іванова провулок Група 3
Південний РЕМ Чорноморка 2-й пров. Іванова Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Володимира Івасюка вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Джерельна вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка З.Космодем’янської вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Зелена балка Садове Товариство Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Зелена горка Садове Товариство Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Іванова вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Іванова провулок Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Івановська вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Камишова вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Крупскої Садове Товариство Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Крутоярська вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Л.Чайкіної вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Макарова вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Незалежності вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Перша вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Подвойського вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Прибріжна вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Причал 423 лінія Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Проєктована вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Свободи проспект Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Славянська вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Совіньйоновський провулок Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Сухолиманна вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Сухолиманська вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Тепла вулиця Група 3
Південний РЕМ Чорноморка Третя вулиця Група 3
Південний РЕМ Одеса Героїв Крут вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Івана та Юрія Лип вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Інглезі вул. (Київський р-н) Група 3
Південний РЕМ Одеса Космонавтів мал Група 3
Південний РЕМ Одеса Краснова Група 3
Південний РЕМ Одеса Лип Івана та Юрія Група 3
Південний РЕМ Одеса Луганська Група 3
Південний РЕМ Одеса Люстдорфська дорога ( київ) Група 3
Південний РЕМ Одеса Недєліна Група 3
Південний РЕМ Одеса Терешкової Валентини-мал Група 3
Південний РЕМ Одеса Толбухіна Група 3
Південний РЕМ Одеса Шклярука Група 3
Південний РЕМ Одеса Ю.Геллєра Група 3
Південний РЕМ Одеса 4 ст.Люст.дороги автостоянка «Світлофор» Група 3
Південний РЕМ Одеса 4-а ст.Люстдорфської дор.ГСК «Дюк» Група 3
Південний РЕМ Одеса Авдєєва-Чорноморського вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Академіка Корольова вул. Група 3
Південний РЕМ Одеса Академіка Філатова вул.(Малиновський) Група 3
Південний РЕМ Одеса Варненська вул. (Київський р-н) Група 3
Південний РЕМ Одеса Генерала Петрова вул. (Малиновський р-н) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Військовий Узвіз Група 3
Центральний РЕМ Одеса Воронцовський провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Гаванна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Грецька Група 3
Центральний РЕМ Одеса Грецька площа Група 3
Центральний РЕМ Одеса Деволанівський узвіз Група 3
Центральний РЕМ Одеса Дерибасівська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Жукова Віце-адмірала пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Івана Буніна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Канатна вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Карантинний узвіз Група 3
Центральний РЕМ Одеса Катерининська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Катерининська площа Група 3
Центральний РЕМ Одеса Красний провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Ланжеронівська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Ланжеронівський узвіз Група 3
Центральний РЕМ Одеса Маразліївська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Маяковського пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Миколи Воронова Група 3
Центральний РЕМ Одеса Миколи Гоголя Група 3
Центральний РЕМ Одеса Нахімова пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Некрасова провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Пішонівська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Польська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Польський узвіз Група 3
Центральний РЕМ Одеса Преображенська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Приморська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Приморський бульвар Група 3
Центральний РЕМ Одеса Пушкінська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Рішельєвська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Сабанєєв Міст Група 3
Центральний РЕМ Одеса Сабанський провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Софіївська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Юрія Олеші вулица Група 3
Центральний РЕМ Одеса 1-а Приміська вул. Група 3
Центральний РЕМ Одеса 2-а Приміська вул. Група 3
Центральний РЕМ Одеса 2-й Куликовський пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса 2-й Черепанових провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса 4-а Приміська вул. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Авіаціона Група 3
Центральний РЕМ Одеса Адмірала Лазарєва Група 3
Центральний РЕМ Одеса Армійська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Артилерійська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Бісквітний провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Ботанічний провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Бреуса Група 3
Центральний РЕМ Одеса Вознесенський провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Вокзальний провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Волзький провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Вронського Група 3
Центральний РЕМ Одеса Гагаріна проспект Група 3
Центральний РЕМ Одеса Генерала Цвєтаєва Група 3
Центральний РЕМ Одеса Єлисаветградський провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Зелена — мал Група 3
Центральний РЕМ Одеса Канатна вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Кармена Романа Група 3
Центральний РЕМ Одеса Катаєва провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Кристаловського Група 3
Центральний РЕМ Одеса Мала Арнаутська вул. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Маршала Говорова Група 3
Центральний РЕМ Одеса Матросова пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Олексіївська пл. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Пантелеймонівська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Парашутний пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Пироговська Група 3
Центральний РЕМ Одеса ПІЛОТНИЙ Пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса пров. Пілотний Група 3
Центральний РЕМ Одеса Пушкінська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Рішельєвська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Семафорний провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Семінарська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Середньофонтанська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Скворцова Група 3
Центральний РЕМ Одеса Складська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Слєпньова провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Спартаківська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Спартаківський пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Старосінна площа Група 3
Центральний РЕМ Одеса Товарний провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Транспортна вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Фруктовий пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Фруктовий провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Черепанових вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Чернишевського вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Шампанський пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса ШЕВЧЕНКА ПРОСПЕКТ Група 3
Центральний РЕМ Одеса 10-го Квітня Група 3
Центральний РЕМ Одеса 1-а Приміська вул. Група 3
Центральний РЕМ Одеса 1-а Степова (Кордонна) Група 3
Центральний РЕМ Одеса 1-й Бузковий пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса 1-й Бузковий провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса 2-а Приміська вул. Група 3
Центральний РЕМ Одеса 2-а Степова Група 3
Центральний РЕМ Одеса 2-й Бузковий пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса 2-й Водяний провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса 2-й Степний пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса 3-я Степова (Бажана) Група 3
Центральний РЕМ Одеса 4 -а Приміська Група 3
Центральний РЕМ Одеса 4-а Приміська вул. Група 3
Центральний РЕМ Одеса 4-а Степова Група 3
Центральний РЕМ Одеса 7-а Степова (Кострова) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Бабеля Група 3
Центральний РЕМ Одеса Балківська (Малиновский) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Балківська (Приморский) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Банний провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Благовидової пров. (1-й Степовий пров.) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Богуна (Квіткова) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Бузковий пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Бузковий проїзд Група 3
Центральний РЕМ Одеса Василя Стуса Група 3
Центральний РЕМ Одеса Виноградний пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Вороного Миколи Група 3
Центральний РЕМ Одеса Вороного Миколи 1/Строганова Група 3
Центральний РЕМ Одеса Вронського Група 3
Центральний РЕМ Одеса Гамова сквер Група 3
Центральний РЕМ Одеса Гастелло Група 3
Центральний РЕМ Одеса Головківська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Градоначальницька Група 3
Центральний РЕМ Одеса Гранатна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Гранатний пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Дальницька Група 3
Центральний РЕМ Одеса Дюковська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Желябова Група 3
Центральний РЕМ Одеса Іванівський переїзд Група 3
Центральний РЕМ Одеса Іванівський проїзд Група 3
Центральний РЕМ Одеса Квіткова Група 3
Центральний РЕМ Одеса Квіткова Малин р-н Група 3
Центральний РЕМ Одеса Квітнева Група 3
Центральний РЕМ Одеса Клименко Група 3
Центральний РЕМ Одеса Ковровий пров.. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Ковровий провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Колонічна вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Колонтаївська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Кондренко Група 3
Центральний РЕМ Одеса Кордонна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Кордонний пров.-малин Група 3
Центральний РЕМ Одеса Корнюшина Група 3
Центральний РЕМ Одеса Короткий пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Кострова Група 3
Центральний РЕМ Одеса Косяченка Олексія (колишня Одинцова) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Литовська Група 3
Центральний РЕМ Одеса М’ясоєдівська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Малиновського Маршала Група 3
Центральний РЕМ Одеса Манежна вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Маршала Бабаджаняна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Мельницька Група 3
Центральний РЕМ Одеса Мельницька вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Мечникова вулиця (Приморський) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Мечнікова (Маліновський) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Миколи Воронова Група 3
Центральний РЕМ Одеса Михайлівська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Михайлівська площа Група 3
Центральний РЕМ Одеса Мінська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Мостовий провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Новікова Група 3
Центральний РЕМ Одеса Овідіопольська ДОРОГА Група 3
Центральний РЕМ Одеса Овідіопольська Дорога 3 вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Олександра Кутузакія Група 3
Центральний РЕМ Одеса Онезька вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Петра Ніщинського Група 3
Центральний РЕМ Одеса Південна вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Пішонівська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Платанова Група 3
Центральний РЕМ Одеса пров.Малиновський (.Кордонний) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Прохоровська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Радісна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Райдужна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Райдужна вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Різовська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Розкидайлівська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Розумовського (Малиновский) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Розумовського (Приморский) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Садиковська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Середня вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Сєрова вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Сільська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Скісна (Малиновский) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Скісна (Приморский) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Спартаківська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Старицького Група 3
Центральний РЕМ Одеса Старокінний провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Степова Група 3
Центральний РЕМ Одеса Степова вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Строганова Група 3
Центральний РЕМ Одеса Т.Тесс Група 3
Центральний РЕМ Одеса Текстильників Група 3
Центральний РЕМ Одеса Тесс Тетяни Група 3
Центральний РЕМ Одеса Тіниста Група 3
Центральний РЕМ Одеса Туристська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Туристський пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Ударніков Група 3
Центральний РЕМ Одеса Урицького вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Фабрична вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Щорса Група 3
Центральний РЕМ Одеса Гагаринське плато Група 3
Центральний РЕМ Одеса Гагарінський пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Базарна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Богдана Хмельницького Група 3
Центральний РЕМ Одеса Велика Арнаутська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Заславського Група 3
Центральний РЕМ Одеса Катерининська Група 3
Центральний РЕМ Одеса Книжковий провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Мала Арнаутська вул. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Мечнікова (Маліновський) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Новощепний Ряд Група 3
Центральний РЕМ Одеса Онілової провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Пантелеймонівська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Преображенська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Старопортофранківська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Успенська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Утьосова вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Академічна ( Піонерська) Група 3
Центральний РЕМ Одеса Бреуса Група 3
Центральний РЕМ Одеса Гагаріна проспект Група 3
Центральний РЕМ Одеса Середньофонтанська вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Сонячна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Сонячна вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Старицького Група 3
Центральний РЕМ Одеса Тіниста Група 3
Центральний РЕМ Одеса Транспортна вулиця Група 3
Центральний РЕМ Одеса Фонтанська дорога -прим Група 3
Центральний РЕМ Одеса Фонтанська Дорога Група 3
Центральний РЕМ Одеса Черняховского Група 3
Центральний РЕМ Одеса Щорса Група 3
Центральний РЕМ Одеса Гранатна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Каманіна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Каманіна провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Кольцева Група 3
Центральний РЕМ Одеса Кришталевий Група 3
Центральний РЕМ Одеса Кришталевий пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Морський провулок Група 3
Центральний РЕМ Одеса Морський провулок. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Педагогічна Група 3
Центральний РЕМ Одеса Полунична Група 3
Центральний РЕМ Одеса Полуничний пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Посмітного Група 3
Центральний РЕМ Одеса пров.Курортний Група 3
Центральний РЕМ Одеса Тіниста Група 3
Центральний РЕМ Одеса Університетський пров. Група 3
Центральний РЕМ Одеса Французський бульвар Група 3
Центральний РЕМ Одеса Французький бульвар Група 3
Центральний РЕМ Одеса ШЕВЧЕНКА ПРОСПЕКТ Група 3
Північний РЕМ Одеса 5-й Студентский Група 3
Північний РЕМ Одеса Гордієнко Група 3
Північний РЕМ Одеса Далекосхідна Група 3
Північний РЕМ Одеса І.Мазепи(Островського) Група 3
Північний РЕМ Одеса Левадна Група 3
Північний РЕМ Одеса Ломоносова Група 3
Північний РЕМ Одеса Маловського Група 3
Північний РЕМ Одеса Матюшенко Група 3
Північний РЕМ Одеса пл. Молоді Група 3
Північний РЕМ Одеса Різдвяна(пос.Дзержинського) Група 3
Північний РЕМ Одеса С. Хорошенко Група 3
Північний РЕМ Одеса Училищна Група 3
Північний РЕМ Одеса Добровольского проспект Група 3
Північний РЕМ Одеса Жоліо Кюрі Група 3
Північний РЕМ Одеса Капітана Кузнецова Група 3
Північний РЕМ Одеса Курська Група 3
Північний РЕМ Одеса Леси Українки Група 3
Північний РЕМ Одеса Марсельська Група 3
Північний РЕМ Одеса Сахарова Група 3
Північний РЕМ Одеса 10-ая Лінія на житловому масиві Група 3
Північний РЕМ Одеса 11-а Лінія на житловому масиві Група 3
Північний РЕМ Одеса 12-ая Лінія на житловому масиві Група 3
Північний РЕМ Одеса 14-а Лінія на житловому масиві Група 3
Північний РЕМ Одеса 22-а Лінія на житловому масиві Група 3
Північний РЕМ Одеса 23-а Лінія на житловому масиві Група 3
Північний РЕМ Одеса 24-а Лінія на житловому масиві Група 3
Північний РЕМ Одеса 32-Я Лінія на житловому масиві Група 3
Північний РЕМ Одеса 9-ая Лінія на житловому масиві Група 3
Північний РЕМ Одеса Героїв Оборони Одеси Група 3
Північний РЕМ Одеса Академіка Заболотного Група 3
Північний РЕМ Одеса ВИСОЦЬКОГО Група 3
Північний РЕМ Одеса Сахарова Група 3
Північний РЕМ Одеса Семена Палія Група 3
Північний РЕМ Протопопівка Садова Група 3
Північний РЕМ Протопопівка Средня Група 3
Північний РЕМ Августівка Веселий пров. Група 3
Північний РЕМ Августівка Вишнева вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Грушевського вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Зарічна вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Затишний пров. Група 3
Північний РЕМ Августівка Колгоспний пров. Група 3
Північний РЕМ Августівка Комсомольський пров. Група 3
Північний РЕМ Августівка Кооперативна вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Кооперативний пров. Група 3
Північний РЕМ Августівка Лесі Українки вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Магістральна вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Молодіжна вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Монастирська вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Московська вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Нижня вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Віктора Свередюка вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Водяна Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Водяний пров. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Кільцева вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Кругова вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Малий пров. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Маршрутна вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Молодіжна вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Московська вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Новоселів вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Новосельська вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Поперечна вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Поперечний пров. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Садова вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка СК Надія 1лінія Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Спаська вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Степовий пров. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Студентська вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Тихий пров. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Фоминська вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Центральна вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Червоний пров. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Шахтарська вул. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Шахтарський пров. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Шкільна Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Шкільний пров. Група 3
Північний РЕМ Велика Балка Ярова вул. Група 3
Північний РЕМ Наті 2-п.Новонерубайський Група 3
Північний РЕМ Наті Б-Хмельницького Група 3
Північний РЕМ Наті Зелена Група 3
Північний РЕМ Наті Новонерубайська Група 3
Північний РЕМ Наті С.Т. »Наті» Група 3
Північний РЕМ Наті Хаджибєєва Група 3
Північний РЕМ Нерубайське _Не визначена_ Група 3
Північний РЕМ Нерубайське 2-ий Ново-Нерубайський провулок Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Автомобілістів Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Б Хмельницького Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Будівельників Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Ватутіна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Весела Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Вознесенська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Гагаріна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Залізняка Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Зелена Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Зоряна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Каштанова Група 3
Північний РЕМ Нерубайське комплекс зданий и сооружений 1 Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Корольова Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Космонавтів Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Курортна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Л Українки Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Лиманська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Лінія 3 Група 3
Північний РЕМ Нерубайське ЛПК Хаджибей-1 Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Масив 15 Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Мол-Бодаєва Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Молодіжна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Набережна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Незалежності Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Ново-Нерубайська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Одеська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Окружна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське п Каменистий Група 3
Північний РЕМ Нерубайське п Прилиманський Група 3
Північний РЕМ Нерубайське п Спуск Ватутіна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське п Степовий Група 3
Північний РЕМ Нерубайське п Хуторський Група 3
Північний РЕМ Нерубайське п Шевченко Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Павлова Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Педагогічна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Пейзажна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Покровська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Полтавська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Полтавська кільцьова Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Преображенська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Прикордонна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Приморська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Приозерна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське пров.Покровський Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Рибальська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Романтиків Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Садова Група 3
Північний РЕМ Нерубайське спуск Ватутіна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське СТ «Вітамін» вул.Лінія 2 Курортний кварт Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Степова Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Теплична Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Тиха Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Урожайна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Утьосова Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Фестивальна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Хаджибей-1 2 лінія Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Хаджибей-2 ВМСОТРЛ Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Хаджибей-2 вул.Лінія 7 Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Хаджибейська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Хлібодарська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Хуторська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Центральна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Шахтарська Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Ювілейна Група 3
Північний РЕМ Нерубайське Янтарна Група 3
Північний РЕМ Усатове Вернидуба Група 3
Північний РЕМ Усатове Грушевського (Леніна) Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 1-Пров.Космонавтів Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 1-Пров.Прикордонний Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 1-Пров-Курортний Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 1-Пров-Н.Нерубайський Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 2-Пров-Н.Нерубайський Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 3-Провул-Курортний Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 3-Провул-Н.Нерубайський Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 4-Провул-Курортний Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 5-Провул-Курортний Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Б.Хмельницького Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Берегова Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Виноградная Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Гагарина Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Грушевського Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Квіткова Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Королева Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Лесі Українки Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Лікарняна Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Надлиманська Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Надлиманська. Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Новонерубайська Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 п Прикордонний Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 п.Космонавтів Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Перемоги Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Першотравнева Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Прикордонна Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Пров.-Підоймний Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Степова Група 3
Північний РЕМ Усатово 1 Чкалова Група 3
Північний РЕМ Августівка Новоселів вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Південний пров. Група 3
Північний РЕМ Августівка Польова вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Садова вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Сонячна вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Степова вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Шевченко вул. Група 3
Північний РЕМ Августівка Шкільна вул. Група 3
Північний РЕМ Протопопівка Дачна Група 3
Північний РЕМ Августівка Масив VII Група 3
Північний РЕМ Іллінка Горького вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Квіткова вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Лермонтова вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Лермонтова пров. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Милинського вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Миру вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Міжлиманська вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Нежданова вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Нова вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Новоселів вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Польова вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Пушкіна вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Радісна вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Садова вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Степна вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Чкалова вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Шевченко вул. Група 3
Північний РЕМ Іллінка Шевченко(Н.Ковалівка) Група 3
Північний РЕМ Іллінка Шкільна Група 3
Північний РЕМ Ковалівка Берегова вул. Група 3
Північний РЕМ Ковалівка Виноградна вул. Група 3
Північний РЕМ Ковалівка Куяльницька вул. Група 3
Північний РЕМ Ковалівка Пушкіна вул. Група 3
Північний РЕМ Котовка Зелена вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Гагаріна вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Дорожний пров. Група 3
Північний РЕМ Латівка Дорожня вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Зелена вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Іванова вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Квіткова вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Колгоспна вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Кооперативна вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Куяльницька вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Куяльницький пров. Група 3
Північний РЕМ Латівка Лесі Украінки вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Лиманна вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Миру вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Молодіжна вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка МТФ Група 3
Північний РЕМ Латівка Набережна вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Нова вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Новоселів вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Оборіна Група 3
Північний РЕМ Латівка Одеська вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Паркова вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Радісна вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Садова вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Світла вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Сонячна вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Степова вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Тиха вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Хаджибейска вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Центральна вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Шевченка вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Шкільна вул. Група 3
Північний РЕМ Набережне Армійська Група 3
Північний РЕМ Набережне Балтська Група 3
Північний РЕМ Набережне Єлісєєва Група 3
Північний РЕМ Набережне Молодіжна Група 3
Північний РЕМ Нова Ковалівка Болгарська Група 3
Північний РЕМ Нова Ковалівка Виноградна Група 3
Північний РЕМ Нова Ковалівка Лермонтова Група 3
Північний РЕМ Нова Ковалівка Магістральна Група 3
Північний РЕМ Нова Ковалівка Одеська Група 3
Північний РЕМ Нова Ковалівка Пушкіна Група 3
Північний РЕМ Нова Ковалівка Садова Група 3
Північний РЕМ Нова Ковалівка Сонячна Група 3
Північний РЕМ Нова Ковалівка Шахтарська Група 3
Північний РЕМ Нова Ковалівка Шевченко Група 3
Північний РЕМ Тихе Тиха Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Горіхова Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Зелена Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Квіткова (Мікрон-2) Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Лиманна Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Ново-Північна Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Одесська Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Південна (Микрон-2) Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Північна Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Сірєнєва Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Сонячна Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Трохима Мельника Група 3
Північний РЕМ Чеботаревка Хаджибеївська Група 3
Північний РЕМ Протопопівка Лиманна Група 3
Північний РЕМ Протопопівка Нижня Група 3
Північний РЕМ Протопопівка Нова Група 3
Північний РЕМ Одеса Боровського Миколая Група 3
Північний РЕМ Протопопівка Степова Група 3
Північний РЕМ Протопопівка Центральна Група 3
Північний РЕМ Протопопівка Широка Група 3
Північний РЕМ Черевичне Лиманна Група 3
Північний РЕМ Черевичне Молодіжна Група 3
Північний РЕМ Черевичне Нова Група 3
Північний РЕМ Черевичне Новоселів Група 3
Північний РЕМ Черевичне Санаторна Група 3
Північний РЕМ Черевичне Центральна Група 3
Північний РЕМ Одеса 1-й Деревообробний Група 3
Північний РЕМ Одеса 4-й Деревообробний Група 3
Північний РЕМ Одеса 5-й Деревообробний Група 3
Північний РЕМ Одеса Грушевського Група 3
Північний РЕМ Одеса Деревообробна Група 3
Північний РЕМ Одеса Зелений пр. М Група 3
Північний РЕМ Одеса Зелений просп. Сувор Група 3
Північний РЕМ Одеса ПАРКОВА М Група 3
Північний РЕМ Одеса ПЕСТЕЛЯ Група 3
Північний РЕМ Одеса Плієва Група 3
Північний РЕМ Одеса пров. Іспанський Група 3
Північний РЕМ Одеса Промислова Група 3
Північний РЕМ Одеса Радіальна Група 3
Північний РЕМ Одеса Хімічна Група 3
Північний РЕМ Котовка Балтська дорога Група 3
Північний РЕМ Котовка Дорожна вул. Група 3
Північний РЕМ Котовка Лесі Українки вул. Група 3
Північний РЕМ Котовка Хаджибеївська вул. Група 3
Північний РЕМ Котовка Шевченко вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Лесі Украінки вул. Група 3
Північний РЕМ Латівка Шевченка вул. Група 3
Північний РЕМ Одеса 10-я Пересипьска Група 3
Північний РЕМ Одеса 11-й Чорноморський Група 3
Північний РЕМ Одеса 12-й Чорноморський Група 3
Північний РЕМ Одеса 1-й Локомотивний Група 3
Північний РЕМ Одеса 1-й Пересипський Група 3
Північний РЕМ Одеса 1-й Соляний Група 3
Північний РЕМ Одеса 1-я Пересипська Група 3
Північний РЕМ Одеса 2-й Локомотивний Група 3
Північний РЕМ Одеса 2-й Соляний Група 3
Північний РЕМ Одеса 2-я Пересипська Група 3
Північний РЕМ Одеса 3-й Залізничний Група 3
Північний РЕМ Одеса 3-й Локомотивний Група 3
Північний РЕМ Одеса 3-й Соляний Група 3
Північний РЕМ Одеса 4-й Соляний Група 3
Північний РЕМ Одеса 4-я Пересипська Група 3
Північний РЕМ Одеса 5-а Пересипська Група 3
Північний РЕМ Одеса 5-й Соляний Група 3
Північний РЕМ Одеса 6-й Соляний Група 3
Північний РЕМ Одеса 7-й Соляной Група 3
Північний РЕМ Одеса 8 Березня Група 3
Північний РЕМ Одеса 9-й Чорноморський Група 3
Північний РЕМ Одеса 9-я Пересипська Група 3
Північний РЕМ Одеса Балтськая дорога Група 3
Північний РЕМ Одеса Долинська Група 3
Північний РЕМ Одеса Жевахова Група 3
Північний РЕМ Одеса Залізнична Група 3
Північний РЕМ Одеса Лиманна Група 3
Північний РЕМ Одеса Лиманний пров. Група 3
Північний РЕМ Одеса Отамана Головатого Група 3
Північний РЕМ Берегове Дача-Піщівік Група 3
Північний РЕМ Берегове Дачн. ділянка Група 3
Північний РЕМ Берегове Дачна вул. Група 3
Північний РЕМ Берегове Лиманная Група 3
Північний РЕМ Берегове Лісова вул. Група 3
Північний РЕМ Берегове Прилиманна вул. Група 3
Північний РЕМ Берегове СК «Салют» вул. Персикова Група 3
Північний РЕМ Берегове СК «ХАРЧОВИК-2» ВУЛ. Врожайна Група 3
Північний РЕМ Берегове СК «ХАРЧОВИК-2» ВУЛ. Квіткова Група 3
Північний РЕМ Берегове СК «ХАРЧОВИК-2» ВУЛ. Роздільна Група 3
Північний РЕМ Берегове СК «ХАРЧОВИК-2» ВУЛ. Садова Група 3
Північний РЕМ Берегове СК «ХАРЧОВИК-2» ул.Персикова Група 3
Північний РЕМ Іллінка Центральна Група 3
Північний РЕМ Маринівка _Не визначена_ Група 3
Північний РЕМ Маринівка Абрикосова Група 3
Північний РЕМ Маринівка Берегова Група 3
Північний РЕМ Маринівка Врожайна Група 3
Північний РЕМ Маринівка Гагаріна Група 3
Північний РЕМ Маринівка ім Сташкова Група 3
Північний РЕМ Маринівка Калинова Група 3
Північний РЕМ Маринівка Кринична Група 3
Північний РЕМ Маринівка Лермонтова Група 3
Північний РЕМ Маринівка Незалежності Група 3
Північний РЕМ Маринівка п Лермонтова Група 3
Північний РЕМ Маринівка п Мирний Група 3
Північний РЕМ Маринівка п Надлиманський Група 3
Північний РЕМ Маринівка п Північний Група 3
Північний РЕМ Маринівка Північна Група 3
Північний РЕМ Маринівка Покровська Група 3
Північний РЕМ Маринівка Польова Група 3
Північний РЕМ Маринівка Приморська Група 3
Північний РЕМ Маринівка Садова Група 3
Північний РЕМ Маринівка Сливова Група 3
Північний РЕМ Маринівка Сонячна Група 3
Північний РЕМ Маринівка Хаджибєєвська Група 3
Північний РЕМ Маринівка Хворостіна Група 3
Північний РЕМ Маринівка Центральна Група 3
Північний РЕМ Маринівка Чулкова Група 3
Північний РЕМ Маринівка Шкільна Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка 8-Березня Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Адміністративна Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Виноградна Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Бузкова Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Виноградна Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Вишнева Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Горіхова Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Грушева Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Калинова Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Малинова Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Обліпіхова Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Розова Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Сливова Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Сонячна Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Дача-Тініста Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка ім. Зої Космодем’янської Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка ім. Лесі Українки Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Магістральна Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Нова Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Новоселів Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка п Лиманський Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка п Магістральний Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка п Миру Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Степова Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Центральна Група 3
Північний РЕМ Нова Еметівка Шахтова Група 3
Північний РЕМ Стара Еметівка Першотравнева Група 3
Північний РЕМ Ілічанка Шкільна вул. Група 3
Північний РЕМ Іл’ічівка Комінт Паустовського Ком Група 3
Північний РЕМ Іл’чівка Івана Франко Група 3
Північний РЕМ Іл’чівка Шкільна Група 3
Північний РЕМ Крижанівка Днiпропетровська дор. Група 3
Північний РЕМ Одеса Добровольского проспект Група 3
Північний РЕМ Одеса ПАУСТОВСЬКОГО Група 3
Північний РЕМ Одеса Сергія Ядова Група 3
Также график отключений света в Одессе можно скачать с сайта ДТЭК «Одесские электросети» по этой ссылке: График потенциальных стабилизационных отключений света.