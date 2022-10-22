В ДТЭК представили график отключений света в Одессе: время и адреса

Украинцев снова предупредили о возможных отключениях света Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупреждает: завтрашний день, пятница, 21 октября 2022 года, может оказаться непростым, так как из-за обстрелов рашистов ситуация в энергетической сфере остается весьма напряженной, и на ее стабилизацию требуется некоторое время. ПОДРОБНЕЕ

Какие ограничения на использование электричества вводятся в регионе: информация Одесской ОВА С 20 и 21 октября с 7:00 утра до 22 часа во всех регионах страны вводятся ограничения потребления электроэнергии и мощностей. При этом аварийных отключений в Одесской области не планируется. ПОДРОБНЕЕ

Часть Одессы снова осталась без света – когда включат? Сегодня, в четверг, 20 октября 2022 года, без электричества остались два района Одессы – Киевский и Суворовский.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно» со ссылкой на данные компании «ДТЭК Одесские электросети». ПОДРОБНЕЕ