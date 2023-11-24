Цены на Привозе 24 ноября: «распродажа мяса» и другие интересности (фоторепортаж)

Одесский Привоз за неделю до конца ноября… Каждый день здесь базарный. Каждый день здесь может показаться похожим на «вчера» или «завтра». Но это только так кажется. Какое настроение, что с ценами?
Как выглядит «золотое сало»?
Настроение «похолодало», как и погода. И где еще можно услышать вопрос в полный голос: «Ну и почему на базаре стало так холодно?!.». Мне это довелось услышать, хотя в ответ никто ничего не придумал. Ведь люди пробегают по тому Привозу в поисках чего-то подешевле, говорят мало.
Хотя вопрос к одному из покупателей от немного сердитой продавщицы на эту тему я тоже услышала:
— Вы на Привоз поболтать пришли или покупать картошку? Я же вам уже сказала, что и эта, и эта классная, такая, как вам нужно! Ну что вам еще?
Такая «тональность» на Привозе – редко, но встречается. Кстати, тот мужчина «с вопросами» пошел искать картошку и «поболтать» в другое место.
— Распродажа мяса! — Это первое, что я услышала, когда попала в мясной корпус.
— Ого! «Распродажа мяса»… Оно что, с прошлого года? Еще скажите «мясной секонд-хенд», — отреагировал потенциальный покупатель…
В другом корпусе услышала о «золотом сале»… Продавец радостно улыбнулась:
— Таки золотое! Сами видите: супер, а не сало!
— Да я не о его виде, я о его цене! — расставил точки над «і» в теме сала покупатель…
Что по чем: цены на Привозе 24 ноября
Кстати, а что же с ценами на все это «золотое» и «серебряное»? Напомним, что они указаны в один килограмм.
Начинаем с овощей:
- картофель – 15-25 грн;
- лук – 15-30 грн;
- помидоры – 60-120 грн;
- свекла – 25-30 грн;
- кабачки – 45-70 грн (их на рынке уже очень мало)
- огурцы – 75-100 грн;
- сладкий перец – 25-75 грн;
- баклажаны – 20-65 грн;
- капуста – 15-35 грн.
- чеснок – 90-140 грн;
- морковь – 16-25 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 5-7 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе:
- яблоки – 15-25 грн;
- слива – 25-45 грн;
- груши — 25-75 грн;
- виноград – 45-75 грн;
- лимоны – 30-70 грн;
- мандарины – 55-85 грн
- апельсины – 50-80.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, творог:
- яйца (десяток) – 40-80 грн;
- брынза – 140-190 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть – 220-240 грн;
- телячья шея – 170-180 грн;
- ребра – 120-130 грн.
- антрекоты – 170 грн;
Свинина:
- задняя часть -180-190 грн;
- шея — 220-240
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 180-200 грн;
- сало свежее (от «тонкого» до «толстого») – 90-180 грн,
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-260 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик – 50-80 грн;
- караси – 50-70 грн;
- судак – 150-230 грн;
- белый амур – 120 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 100 грн.
Кстати, по поводу названия на Привозе произошла маленькая ссора. Один покупатель утверждал, что лобан и пеленгас — не одно и то же. От себя могу только добавить, что Википедия предлагает четыре (!) варианта написания слова «пеленгас» — пиленгас, пеленгас, пелингас, белингас.
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Фото: Мария Котова