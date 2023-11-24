Цены на Привозе 24 ноября: «распродажа мяса» и другие интересности (фоторепортаж)

Как выглядит «золотое сало»?

Настроение «похолодало», как и погода. И где еще можно услышать вопрос в полный голос: «Ну и почему на базаре стало так холодно?!.». Мне это довелось услышать, хотя в ответ никто ничего не придумал. Ведь люди пробегают по тому Привозу в поисках чего-то подешевле, говорят мало.

Хотя вопрос к одному из покупателей от немного сердитой продавщицы на эту тему я тоже услышала:

— Вы на Привоз поболтать пришли или покупать картошку? Я же вам уже сказала, что и эта, и эта классная, такая, как вам нужно! Ну что вам еще?

Такая «тональность» на Привозе – редко, но встречается. Кстати, тот мужчина «с вопросами» пошел искать картошку и «поболтать» в другое место.

— Распродажа мяса! — Это первое, что я услышала, когда попала в мясной корпус. — Ого! «Распродажа мяса»… Оно что, с прошлого года? Еще скажите «мясной секонд-хенд», — отреагировал потенциальный покупатель…

В другом корпусе услышала о «золотом сале»… Продавец радостно улыбнулась:

— Таки золотое! Сами видите: супер, а не сало! — Да я не о его виде, я о его цене! — расставил точки над «і» в теме сала покупатель…

Что по чем: цены на Привозе 24 ноября

Кстати, а что же с ценами на все это «золотое» и «серебряное»? Напомним, что они указаны в один килограмм.

Начинаем с овощей:

картофель – 15-25 грн;

лук – 15-30 грн;

помидоры – 60-120 грн;

свекла – 25-30 грн;

кабачки – 45-70 грн (их на рынке уже очень мало)

огурцы – 75-100 грн;

сладкий перец – 25-75 грн;

баклажаны – 20-65 грн;

капуста – 15-35 грн.

чеснок – 90-140 грн;

морковь – 16-25 грн;

зелень в пучках «стартует» от 5-7 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе:

яблоки – 15-25 грн;

слива – 25-45 грн;

груши — 25-75 грн;

виноград – 45-75 грн;

лимоны – 30-70 грн;

мандарины – 55-85 грн

апельсины – 50-80.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, творог:

яйца (десяток) – 40-80 грн;

брынза – 140-190 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть – 220-240 грн;

телячья шея – 170-180 грн;

ребра – 120-130 грн.

антрекоты – 170 грн;

Свинина:

задняя часть -180-190 грн;

шея — 220-240

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 180-200 грн;

сало свежее (от «тонкого» до «толстого») – 90-180 грн,

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-260 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик – 50-80 грн;

караси – 50-70 грн;

судак – 150-230 грн;

белый амур – 120 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 100 грн.

Кстати, по поводу названия на Привозе произошла маленькая ссора. Один покупатель утверждал, что лобан и пеленгас — не одно и то же. От себя могу только добавить, что Википедия предлагает четыре (!) варианта написания слова «пеленгас» — пиленгас, пеленгас, пелингас, белингас.

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Фото: Мария Котова