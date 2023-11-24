В Україні може подорожчати алкоголь: на скільки та які причини

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки з посиланням на проєкт ухвали Кабміну.

Однією з причин, чому виросте ціна на алкоголь, і Мінекономіки наголошують, що чинний розмір мінімальних цін був встановлений у 2021 році та більше не відповідає реальним витратам виробників на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв та потребує коригування.

Зокрема, ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби (ЛГВ) пропонують підвищити на 5-13%, виноробну продукцію (крім ігристих та газованих винних напоїв) – на 40-85%, а на вина ігристі та газовані винні напої – на 12%.

Згідно з запропонованими розцінкам, мінімальні ціни підвищать:

на горілку на 4,7% – з 89,4 до 93,6 грн за пляшку 0,5 літра;

на коньяк (бренді) три зірочки – на 6%, зі 128,3 грн до 136 грн за 0,5 літра,

чотири зірочки – на 6,6%, з 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 літра,

п’ять зірочок – на 6,4%, з 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 літра;

чотири зірочки – на 6,6%, з 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 літра, п’ять зірочок – на 6,4%, з 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 літра; на натуральні виноградні вина у скляній тарі ємністю 0,7 літра на 57% – з 42 грн до 66 грн;

ігристі вина у скляній тарі ємністю 0,7 літра та 0,75 літра – 11,9%, зі 109 грн до 122 грн за пляшку.

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У Кабміні очікують, підвищення цін на алкоголь дасть можливість відшкодовувати виробниками власних витрат на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв, збільшить надходження податків та зборів до державного та місцевого бюджету на 300 млн грн.

Але є ще одна причина, яка опирається на дослідження ВОЗ у 30-ти європейських країнах. Приблизно кожна п’ята смерть серед осіб у віці 15-19 років і приблизно кожна четверта смерть у віковій групі 20-24 років спричинена алкоголем. Тому збільшення ціни на алкогольні напої визнано однією з державних політик, яка зменшує загальне споживання алкоголю. За підрахунками, підвищення цін на алкоголь на 10% знижує кількість смертей від алкоголю на 32%.