В одесской мэрии «не зашел» проект по реставрации старинных дверей

В Одесском городском совете намерены отказаться от дальнейшей реставрации старинных дверей, так как спустя год после начала работы и израсходования крупной суммы бюджетных денег данный проект «не зашел».

Об этом заявил накануне начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия в мэрии Одессы Павел Остапенко на заседании депутатской комиссии по архитектуре, передает «Украинская служба информации».

По словам Остапенко, обновленная дверь на фоне разрушающегося дома не спасает ситуацию с архитектурным обликом города.

«Нас сравнивали с частными организациями, которые также занимаются реставрацией дверей, но они не берут на себя ответственность и не делают полный пакет документов, а мы берем и проводим все проекты через экспертизы. Но сейчас мне кажется, что действительно нерационально тратить на одну дверь порядка 200-250 тысяч гривен, притом, что у нас есть парадные или дома с карнизами, которые «сыплются». И необходимо уже сейчас проводить противоаварийные мероприятия и ремонт», – отметил чиновник.

Остапенко также сообщил, что сейчас вверенное ему управление планирует заняться реставрацией парадных, особенно тех, которые несут историческую и эстетическую ценность. Средняя цена одной может достигать 12 миллионов гривен.

Помимо этого, в 2021 году, если будет выделено финансирование, в управлении планируют привести в порядок исторические катакомбы в Аркадии и на улице Градоначальницкой, фонтан у Оперного театра «Дети и лягушка», а также продолжить реставрацию парадного входа в доме №5 на улице Пушкинской.

Как сообщала ранее «Одесская жизнь», в ноябре 2019 года в Одессе за счет меценатов отреставрировали двери в доме на улице Троицкой, 43б. В январе 2020 года отреставрированная старинная дверь появилась на улице Преображенской, 17. А в апреле этого года реставраторы возродили историческую красоту на улице Коблевской.

Всего мэрия планировала отреставрировать 11 объектов в центре Одессы. В среднем одна историческая дверь обходилась бюджету города до 350 тысяч гривен, включая документацию и реставрацию. По словам чиновников, проект вышел «золотым» из-за того, что на элементы памятников архитектуры нужно разрабатывать документацию.

На фото: отреставрированная историческая дверь на улице Преображенской. Фото Марии Котовой