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Еще одна историческая одесская дверь заблистала первозданной красотой (фото)

Еще одна историческая одесская дверь заблистала первозданной красотой (фото)

В Одессе, в историческом доме в Лютеранском переулке появилась еще одна отреставрированная дверь. С ней пришлось непросто.

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Как рассказывает основатель проекта «Тысяча дверей Одессы» урбанист Константин Емельянов, восстановление одной двери обходится, в зависимости от сложности, от одной до трех тысяч долларов.

Дверь не только отреставрирована, но и установлена. Она стала настоящим контрастом состоянию флигеля во дворе.

Лютеранский переулок, историческая дверь

историческая дверь, сверху

историческая дверь

Константин Емельянов рассказывает, что остались работы по фасаду. Будут и новые наличники.

С этой дверью было все очень сложно.

«Увы, увы, оригинальная дверь рассыпалась в руках», – сообщает Константин.

историческая дверь до реставрации

Такой она была раньше

Новая создана в точности, как та, что была в оригинале – из сибирской лиственницы.

историческая дверь, снизу

историческая дверь, реставрация

В Одессе отреставрировали очередную историческую дверь

старинные двери

Ранее мы рассказывали, что исторические двери, получившие вторую жизнь благодаря проекту «Тысяча дверей Одессы» были установлены на улицах Троицкой, Преображенской и Коблевской.

Фото автора

Фото двери в прошлом – Facebook-страница Константина Емельянова

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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