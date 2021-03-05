Еще одна историческая одесская дверь заблистала первозданной красотой (фото)

В Одессе, в историческом доме в Лютеранском переулке появилась еще одна отреставрированная дверь. С ней пришлось непросто.

Как рассказывает основатель проекта «Тысяча дверей Одессы» урбанист Константин Емельянов, восстановление одной двери обходится, в зависимости от сложности, от одной до трех тысяч долларов.

Дверь не только отреставрирована, но и установлена. Она стала настоящим контрастом состоянию флигеля во дворе.

Константин Емельянов рассказывает, что остались работы по фасаду. Будут и новые наличники.

С этой дверью было все очень сложно.

«Увы, увы, оригинальная дверь рассыпалась в руках», – сообщает Константин.

Новая создана в точности, как та, что была в оригинале – из сибирской лиственницы.

Ранее мы рассказывали, что исторические двери, получившие вторую жизнь благодаря проекту «Тысяча дверей Одессы» были установлены на улицах Троицкой, Преображенской и Коблевской.

Фото автора

Фото двери в прошлом – Facebook-страница Константина Емельянова