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Об этом сообщили на странице громады в Фейсбук.

Павел Шамраенко служил стрелком-зенитчиком зенитного ракетного взвода роты огневой поддержки батальона береговой обороны. 35-летний мужчина погиб 8 апреля 2025 года в районе населенного пункта Проходы Сумской области.

Павел Шамраенко

В знак скорби 15 апреля в громаде Пивденного приспустят государственные флаги на домах и сооружениях. В 10:00 жителей призывают почтить память погибшего военнослужащего минутой молчания.

«Место и время прощания неизменно, но не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны российской федерации», — отметили в громаде.

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