Об этом сообщили на странице громады в Фейсбук.
Павел Шамраенко служил стрелком-зенитчиком зенитного ракетного взвода роты огневой поддержки батальона береговой обороны. 35-летний мужчина погиб 8 апреля 2025 года в районе населенного пункта Проходы Сумской области.
В знак скорби 15 апреля в громаде Пивденного приспустят государственные флаги на домах и сооружениях. В 10:00 жителей призывают почтить память погибшего военнослужащего минутой молчания.
«Место и время прощания неизменно, но не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны российской федерации», — отметили в громаде.
Читайте также:
- На войне погиб известный альпинист из Одессы;
- Выполняя задание на Донетчине погиб подполковник из Одесской области;
- На фронте погиб депутат и волонтер из Одесской области.