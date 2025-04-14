Про це повідомили на сторінці громади у Фейсбук.
Павло Шамраєнко служив стрільцем-зенітником зенітного ракетного взводу роти вогневої підтримки батальйону берегової оборони. 35-річний чоловік загинув 8 квітня 2025 року в районі населеного пункту Проходи Сумської області.
На знак скорботи 15 квітня в громаді Південного приспустять державні прапори на будинках і спорудах. О 10:00 жителів закликають вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання.
«Місце і час прощання незмінне, але не оприлюднюється з метою уникнення втрат серед цивільного населення внаслідок обстрілів з боку російської федерації», – зазначили в громаді.
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