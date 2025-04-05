На войне погиб известный альпинист из Одессы

Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.

«Три года назад Тарас добровольцем пошел защищать нашу Родину. Он был одним из сильнейших альпинистов Украины, Членом сборной команды страны, многократным чемпионом Украины и СНГ в скальном, техническом и зимнем классах восхождений. Много лет работал инструктором альпинизма на учебно-тренировочном собрании в горах Кавказа и Памиро-Алая», – говорится в сообщении.

Также в альпинистском клубе рассказали, что Тарас был дружелюбным, отзывчивым и надежным другом для всех одесских альпинистов. Он мечтал о возрождении одесского альпинизма высоких достижений после окончания войны.

Прощание с Тарасом Цушко состоится завтра, в воскресенье 6 апреля. Гражданская панихида пройдет в альпклубе «Одесса» в 9:30, а отпевание в церкви на крыжановском кладбище – в 11:00.

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