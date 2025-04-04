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О трагическом известии сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

Владимир Гложик погиб 28 сентября 2024 года во время выполнения специальных задач в районе села Ясеново Донецкой области. Воину навсегда останется 32 года.

Владимир Гложик

«За свой такой короткий возраст он успел пройти славный боевой путь, быть любящим сыном, верным боевым побратимом, надежным другом и настоящим офицером. У него всегда находилось доброе слово для каждого бойца из его подразделения, для каждого измученного войной мирного жителя прифронтовых городов Украины», — пишут в РГА.

В последний путь Героя проводят завтра, 5 апреля 2025 года, церемония прощания пройдет в Белгороде-Днестровском.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб житель города Беляевка Одесской области, депутат и волонтер Олег Кукушкин. А военнослужащий из села Веселый Кут Теплицкой громады Одесской области Вадим Шевцов посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

 

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