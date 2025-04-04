О трагическом известии сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

Владимир Гложик погиб 28 сентября 2024 года во время выполнения специальных задач в районе села Ясеново Донецкой области. Воину навсегда останется 32 года.

«За свой такой короткий возраст он успел пройти славный боевой путь, быть любящим сыном, верным боевым побратимом, надежным другом и настоящим офицером. У него всегда находилось доброе слово для каждого бойца из его подразделения, для каждого измученного войной мирного жителя прифронтовых городов Украины», — пишут в РГА.

В последний путь Героя проводят завтра, 5 апреля 2025 года, церемония прощания пройдет в Белгороде-Днестровском.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб житель города Беляевка Одесской области, депутат и волонтер Олег Кукушкин. А военнослужащий из села Веселый Кут Теплицкой громады Одесской области Вадим Шевцов посмертно награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.