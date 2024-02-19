В сети обсуждают одесские тусовки под звуки тревоги (видео)

Видео тусовок в Одессе распространяют телеграм-каналы. Одесса, как и во времена локдауна, живет в каком-то ином измерении: в ночных клубах развлекаются молодые люди, среди них — вполне себе призывного возраста.

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Такое поведение своих сограждан во время войны не оценили некоторые украинцы.

Комментаторы обращают внимание на то, что в ночных клубах и уличных тусовках присутствует много молодых мужчин.

Впрочем, мнения, как всегда, разделились и другие украинцы не были столь категоричны:

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что сотрудники ТЦК раздают повестки или забирают мужчин в военкомат из спортзалов и снимают из маршруток. Но при этом стороной обходят ночные клубы.